Четверг, 11 января 2018

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет признавать СМИ-”иностранными агентами” физических лиц, сообщает ТАСС. Документ также обязывает при любой перепечатке материалов признанных “иноагентами” СМИ соответствующим образом маркировать такие сообщения.

“При распространении и цитировании материалов, созданных СМИ-иностранными агентами, также необходимо будет указывать на то, что источником информации является иностранный агент, – заявил на заседании один из авторов законопроекта вице-спикер Петр Толстой. – Это положение касается всех информационных ресурсов, от телеканалов и печатных средств массовой информации до пользователей соцсетей, медицинских или, там, кулинарных сайтов”.

Толстой также пояснил положения документа в отношении физлиц. “Необходимость указания физических лиц возникла в связи с тем, что часть информации, распространяемая СМИ-”иноагентами”, распространяется через физических лиц, которые являются СМИ и транслируют информацию в соцсетях. Еще раз подчеркиваю, в этом законе речь не идет о законодательном регулировании информационного пространства на территории России в отношении обычных блогеров, речь идет о распространении информации через соцсети СМИ, признанными иноагентами, – заявил Толстой. – Чтобы это коснулось блогеров, они должны быть СМИ. Только в этом контексте физлица могут быть затронуты этим законом”.

19 декабря Толстой, председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин и члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли документ в нижнюю палату. Законопроект вносит в законы о СМИ и об информации ряд поправок, уточняющих положения ноябрьского закона о СМИ-”агентах”. В частности, закон о СМИ дополняется статьей 25.1, которая устанавливает, что “агенты” обязаны в течение месяца с момента признания таковыми учредить российское юридическое лицо. Любые публикации “агентов” эта же статья обязывает сопровождать соответствующим указанием. В статью 27 закона о СМИ добавляется норма, обязывающая сообщать о статусе “агента” и в выходных данных изданий. В закон об информации статья 15.9. Она в частности устанавливает, что “агентам”, которых суд объявил виновными в нарушении порядка деятельности, направляется уведомление с требованием в срок от 15 дней устранить нарушение. Если же редакция проигнорирует это требование, сайт СМИ должен быть заблокирован.

Закон о СМИ – “иностранных агентах” был в спешном порядке принят в середине ноября в ответ на меры Вашингтона в отношении RT и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в США. 25 ноября Путин подписал закон.

5 декабря Минюст объявил “агентами” первые девять СМИ. Это “Голос Америки”, “Радио Свобода” и семь отдельных проектов последней: “Настоящее время”, “Фактограф”, “Крым.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии” и Azatlıq Radiosı.

21 декабря Минюст опубликовал проект приказа, уточняющий положения закона о СМИ-”иноагентах”. Согласно документу, таковым может быть признано любое медиа, финансируемое зарубежными структурами, а также российскими организациями, получающими деньги от иностранных источников. “Агенты” будут обязаны предоставлять в Минюст сведения о руководящем составе, отчет о расходах и аудиторское заключение по итогам года. В проекте приказа Минюста отмечается, что такие СМИ будут обязаны сопровождать свои материалы указанием на то, что они изданы или распространены “иноагентом”.