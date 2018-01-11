Четверг, 11 января 2018

Российские военные заявили об уничтожении диверсионной группу боевиков, обстрелявших 31 декабря авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов. Об этом сообщается в Твиттере Минобороны.

“Группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования группы рядом с западной границей провинции Идлиб, – говорится в сообщении. – По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом “Краснополь”. Отмечается, что в операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. За базой боевиков было организовано непрерывное наблюдение беспилотными средствами.

“Также российской военной разведкой в провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса “Краснополь” склад беспилотников уничтожен”, – сообщили в Миноброны. При этом не уточняется, использовались эти беспилотники при атаке на российские базы в ночь на 6 января.

Минобороны опубликовало видеозапись удара по базе боевиков:

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— Минобороны России (@mod_russia) 12 января 2018 г.

3 января “Коммерсант” сообщил, что боевики некоей исламистской группировки в последний день 2017 года обстреляли Хмеймим из минометов. Как утверждалось, были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. Кроме того, от попадания снаряда взорвался склад боеприпасов. Число пострадавших российских военных, передавала газета, могло составить больше десятка.

Между тем Минобороны России, подтвердив на другой день факт минометного обстрела и сообщив о гибели двух военных в результате атаки, сообщение об уничтожении самолетов назвало фейком.

Однако позже военный журналист Роман Сапоньков написал на своей ВК-странице, что техника все же пострадала, и в доказательство этого привел фотографии обстрелянных самолетов. При этом, по информации журналиста, которую он назвал предварительной, пострадало не семь единиц техники, а десять: шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, а также один самолет-разведчик Ан-30 и один вертолет Ми-8. Обратно в строй, добавил Сапоньков, ввели лишь три обстрелянных самолета: два Су-24 и Су-35С.

Между тем 10 января один из российских военных, находящийся сейчас на авиабазе Хмеймим, рассказал Би-Би-Си, что 31 декабря объект также был атакован несколькими беспилотниками, а минометного обстрела с земли, о котором официально заявили в Минобороны, не было. Источник уточнил, что при обстреле было повреждено 11 единиц летной техники. “Четыре восстановлению не подлежат”, – сказал он на условиях анонимности.