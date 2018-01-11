Четверг, 11 января 2018

Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России… Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах. Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов. Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии чемпионата мира в РФ в западных СМИ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В то же время Российское Правительство не может не заметить, что часть западной прессы, очевидно инспирированная официальными кругами, вновь начала и с крайним ожесточением ведет кампанию лжи и клеветы против Советских Республик. Ежедневно в этой прессе повторяются лживые утверждения, будто Советское Правительство неискренне в своем намерении войти в сношения с иностранными государствами и будто конференция предназначена лишь служить советским делегатам простой трибуной для коммунистической пропаганды… Оглашаются заведомо лживые слухи о внутреннем состоянии России… фактические выдумки… Клеветническая кампания, которую ведет значительная часть западной прессы с явным намерением добиться неудачи Генуэзской конференции, вынуждает Российское Правительство обратить внимание западных правительств на необходимость положить конец лжи, распространяемой в настоящее время относительно Советской России.

Нота правительства РСФСР правительствам Великобритании, Франции, Италии 15 марта 1922 г.