Четверг, 11 января 2018

Следствие просит оставить под домашним арестом до 19 апреля художественного руководителя “Гоголь-центра”, режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу “Седьмой студии”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

“В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 19 апреля 2018 года”, – сказала Царева. По ее словам, на тот же срок следствие просит продлить меры пресечения бывшему генпродюсеру АНО “Седьмая студия” и экс-директору “Гоголь-центра” Алексею Малобродскому, бывшему гендиректору АНО Юрию Итину и экс-главбуху Нине Масляевой.

“Рассмотрения ходатайства в отношении Масляевой назначено на 15 января в 11:00, в отношении Серебренникова, Малобродского и Итина – на 16 января в 12:00″, – отметила Царева.

По делу о хищениях в “Седьмой студии” общая сумма ущерба составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Никто из обвиняемых, кроме Масляевой, вину не признает. С самого начала экс-главбух пошла на сотрудничество со следствием и дала показания на других фигурантов.

25 декабря стало известно, что СКР намерен до середины весны выделить из дела “Седьмой студии” материалы в отношении Масляевой в отдельное производство. Ее будут судить в особом порядке. Об этом заявила следователь на слушаниях в Басманном райсуде о продлении домашнего ареста другой фигурантки дела, директора Российского молодежного академического театра Софьи Апфельбаум. Мера пресечения ей была продлена до 19 апреля. На такой же срок сейчас продлено следствие по делу.

С мая 2017 года Масляева содержалась в СИЗО. 6 октября ее перевели под домашний арест.

С 25 мая 2017 года под домашним арестом находятся Итин, с 23 августа – Серебренников. Малобродский содержится в СИЗО с 20 июня.