Пятница, 12 января 2018

США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, если Конгресс и европейские союзники не предпримут усилий для устранения его “пагубных недостатков”. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

“Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с ядерной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над пагубными недостатками сделки по иранскому атому, – сказал Трамп. – Но это последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций”.

Трамп заявил, что в течение 120 дней в Совместный всеобъемлющий план действий должны быть внесены изменения.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в ответ на заявление Трампа подчеркнул, что сделка не подлежит пересмотру и что позиция американского президента “сводится к отчаянным попыткам подорвать твердое многостороннее соглашение”.

В МИДе Германии заявили, что “приняли к сведению” решение Трампа по СВПД. “Теперь мы проведем консультации с нашими европейскими партнерами и обсудим общий подход”, – говорится в заявлении. Подчеркивается, что правительство Германии “будет и впредь стремиться к полному осуществлению ядерного соглашения”.

Трамп неоднократно высказывался против СВПД. 19 сентября в выступлении на Генассамблее ООН он подверг критике ракетную программу Ирана и назвал “позором для США” ядерную сделку с Тегераном. Трамп включил Иран в число “небольшой группы режимов-изгоев”, заявив, что иранские власти склонны к “смерти и разрушению”.

В ответ президент Ирана Хасан Рухани упомянул о “новичке-изгое в международной политике”, назвав риторику Трампа “невежественной, абсурдной и полной ненависти”. Он также заявил, что его страна “будет не первой” в числе тех, кто нарушит условия ядерного соглашения, из которого Трамп ранее пригрозил выйти.

12 октября Трамп заявил, что пока не будет разрывать ядерную сделку с Ираном, но может сделать это в любой момент, если условия СВПД не будут ужесточены. Трамп назвал ядерную сделку “одним из худших” международных договоров, когда-либо заключенных Вашингтоном. По словам президента, Тегеран много раз нарушал условия соглашения и запугивал инспекторов МАГАТЭ, чтобы они не замечали нарушений. Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в отмене санкций, которые, по его словам, могли привести к падению иранского режима.