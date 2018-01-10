Среда, 10 января 2018

Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, в четверг вернувшийся на родину из Чечни, задержан полицией по делу о незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное МВД.

Как утверждают силовики, Хазбиева задержали “в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий”. Между тем сам политик ранее заявлял, что 11-го числа намерен вернуться в Ингушетию и сразу же явиться в ОМВД по Назрани. “Задержат – так задержат, – отмечал оппозиционер. – По статье (часть 1 статьи 222 УК) мне грозит максимум четыре года, если посадят – значит, отсижу. Я к этому готов”.

Поскольку ранее Хазбиев уже был заочно арестован, теперь его отправляют в СИЗО.

Силовики сообщают также, что помимо дела об оружии против Хазбиева открыто и еще одно – по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Если в деле по 222-й статье политик имеет обвиняемого, то по новому делу он проходит как подозреваемый. Статья 319 не предусматривает реального срока, однако если оппозиционера осудят к реальному сроку по 222-й статье, то наказание по 319-й, если только это будет не штраф, при условии полного или частичного приговоров (а не поглощения большего наказания меньшим) заменят в порядке статьи 71 УК небольшим дополнительным сроком в колонии.

Дела по статье 319 УК обязательно предполагают наличие потерпевшего. Кто проходит потерпевшим по делу Хазбиева, МВД по Ингушетии не уточняет. Можно предположить, что это глава региона Юнус-Бек Евкуров. Несколькими днями раньше оппозиционер заявил, что именно Евкуров и приближенные стоят за совершенным на днях нападением на дом родителей Хазбиева в Назрани.

Кроме того, 9-го числа политик опубликовал на youtube-канале ingushetiyaruorg2010 обращение, в котором среди прочего заявил, что виновником покушения на него, предпринятого 1 февраля 2015 года в Грозном, является Увайс Евкуров, брат главы Ингушетии.

38-летний Хазбиев – член движения “Мехк-кхел”, бывший председатель регионального отделения РПР-ПАРНАС и владелец сайта Ingushetiyaru.org. В начале 2014 года приезжал в Киев выразить поддержку Евромайдану.

Преследование Хазбиева началось в январе 2015 года. По словам оппозиционера, 23 января 2015 года, накануне протестного митинга в Назрани, он получил информацию, что Евкуров распорядился пресечь его деятельность. “Мне сказали, что меня могут убить, как моих соратников Макшарипа Аушева и Магомеда Евлоева”, – рассказывал политик.

В тот же день замначальника регионального ЦПЭ принес Хазбиеву повестку с требованием явиться в полицию. Весь следующий день оппозиционер провел у силовиков и на митинг не попал.

25 января спустя в дом Хазбиевых ворвались полицейские и задержали отца политика Хамзата Хазбиева, а также двух братьев, объявив, что подозревают их в угоне машины. В ходе обыска были изъяты оружие и боеприпасы; их, как настаивают оппозиционер и его родственники, подбросили сами визитеры.

Братьев Хазбиева передали оперативникам из Ростова-на-Дону. Там подозреваемых 11 месяцев продержали в СИЗО. “Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев все обещал предоставить видео, на котором запечатлено, как они угоняют автомобиль, – отмечал политик. – Ничего не дождавшись, (ростовские силовики) их отпустили”.

После задержания родственников Хазбиеву обещали прислать повестку, однако затем начальник ОМВД по Назрани Урусхан Бисаев заявил, что лично приедет к оппозиционеру домой и задержит его.

После этого политик выехал в Чечню. Там несколько дней спустя и было совершено покушение, в котором Хазбиев обвинил брата Евкурова, – машину оппозиционера обстреляли. С тех пор он почти три года находился в Чечне под госзащитой.

Через две с половиной недели после покушения, в ночь на 17 февраля 2015-го, было совершено первое нападение на дом родителей политика в Назрани – постройка, как и ранее машина Хазбиева, подверглась обстрелу.

В марте 2015-го оппозиционера объявили в международный розыск. В связи с розыском расследование дела Хазбиева было приостановлено. Как отмечала адвокат политика Хеди Ибриева, доказательства защиты силовиками игнорируются, даже несмотря на то, что бывший начальник ЦПЭ Хамхоев и его подчиненные сейчас сами находятся под следствием, в том числе по обвинению в превышении должностных полномочий.

Решение вернуться 11-го числа в Ингушетию Хазбиев принял после консультаций со старейшинами своего тейпа, прибывшими к нему в Чечню. Представители тейпа во главе со старейшинами, отмечал он, в этот день соберутся у его дома и заявят Евкурову, “что он будет лично отвечать за любое беззаконие по отношению ко мне”. “Рано или поздно придется ответить по ингушским обычаям”, – подчеркивал политик.

“Мне предлагали уехать за границу, но я не собираюсь оставлять свою республику негодяям и сбегать, – заявлял Хазбиев. – Буду продолжать борьбу, пока на территории Ингушетии не будут действовать законы и Конституция Российской Федерации. Знаете, ведь все, что происходит на Кавказе – пытки, убийства, террор – потом переносится на остальную Россию. Тут апробируется, а потом применяется по всей стране”.

Сразу после заявления Хазбиева и было совершено второе нападение на дом, где живут его родители и младший брат Мурад с женой и четырьмя детьми, младшему из которых всего несколько месяцев. Во двор дома бросили осколочную гранату. Одна из стоявших во дворе машин – Mercedes – сгорела полностью. Вторая машина, бронированная, оказалась сильно посечена осколками. Также серьезные повреждения получили стены и двери дома.

Из людей собственно от взрыва никто не пострадал. Однако жена Мурада Хазбиева лишь чудом избежала травм: непосредственно перед нападением возвращалась в дом из кухни, которая находится в отдельном помещении во дворе. “Едва дверь за собой закрыла, как раздался взрыв”, – отмечала она.

Кроме того, отец Хазбиева, которому около года назад диагностировали рак IV степени, после нападения перенес сердечный приступ, а мать политика увезли к родственникам с нервным срывом.

Комментируя очередное нападение, Хазбиев заметил, что таким образом чиновники во главе с Евкуровым хотят удержать его от возвращения в Ингушетию. Однако, заверил оппозиционер, своего решения он не изменит.