Среда, 10 января 2018

Судья Бабушкинского райсуда Москвы Антон Мартыненко приговорил к шести месяцам лишения свободы гражданина Украины Александра Бендюка за посты в соцсети. Об этом сообщает корреспондент “Граней”

Бендюк признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) По версии следствия, летом-осенью 2015 и весной 2016 украинец на своей странице в соцсети “ВКонтакте” разместил 10 “текстовых, графических и видеоматериалов”, направленных против кавказцев и азиатов.

Прокурор просил для Бендюка год колонии общего режима.

Бендюк проживал в Мариуполе. В 2015 году он приехал в Москву. В июле 2017 года Бендюка задержали. Все время до суда украинец провел в СИЗО. На свободу он выйдет 16 января.

4 января департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины предостерег граждан страны от поездок в Россию. “Путешествие украинцев в Россию – нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и доставлять мучения родным”, – говорилось в сообщении, опубликованном в Твиттере департамента.

В департаменте напомнили о предупреждение Службы безопасности Украины, которая призвала участников антитеррористической операции в Донбассе воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории. “Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны”, – говорилось в сообщении пресс-центра СБУ от 3 января.