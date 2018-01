Среда, 10 января 2018

В Финляндии суд начал рассмотрение дела бизнесменов-музыкантов, которые в знак протеста против ущемления прав ЛГБТ построили гей- бар на участке, принадлежащем канцелярии президента России. Об этом сообщает шведское издание SVT.

В 2015 году участники шведской хип-хоп группы Far & Son Симон Ерденфорс и Фрей Ларссон построили гей-клуб на Аландских островах на принадлежащей России территории. Музыканты сделали это в знак протеста против гомофобии и ограничения прав сексуальных меньшинств в России. Заведение назвали “Голубая устрица”, как в известной комедии “Полицейская академия”.

В начале этого года российские власти обратились в полицию Финляндии. Рассмотрение дела о нарушении прав собственности началось 11 января. В честь этого события Ерденфорс и Ларссон выпустили сингл “They Never Never Us Us” и устроили вечеринку в Стокгольме.

“Хотим отпраздновать напоследок, перед тем как сбежать из страны”, – пошутил Ларссон. Он также выразл сожаление, что Владимир Путин “скорее всего, не придет” на процесс.

За нарушение права собственности в Финляндии предусмотрено наказание от штрафа, размер которого суд определяет суд в зависимости от доходов обвиняемого, до трех месяцев тюремного заключения.

Канцелярия президента России владеет незастроенным участком площадью в 1,78 га, с береговой линией примерно 200 метров, в муниципалитете Салтвик, сообщает “Фонтанка”. До войны земля принадлежала финско-немецкой паре. Участок был передан во владение СССР после подписания Парижского мирного договора в 1947. В соответствии с ним немецкие владения в Финляндии отходили к СССР.