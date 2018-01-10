Среда, 10 января 2018

Минобрнауки отправило на дополнительную экспертизу учебник для 10-х классов “История России. Начало XX – начало XXI века”, написанный Олегом Волобуевым, Сергеем Карпачевым и Петром Романовым. Об этом говорится в протоколе заседания научно-методического совета ведомства, опубликованного в четверг на его сайте.

Председательствовала на заседании, которое прошло еще в декабре, министр образования и науки Ольга Васильева. 19 членов совета проголосовали “за”, двое воздержались. Экспертизу должны провести в Российской академии наук. Ее результаты должны быть представлены до 27 января 2018 года.

К учебнику возникли претензии в Совете Федерации, сообщает Интерфакс. В октябре 2017 года учебник в своем выступлении на пленарном заседании упомянул член СФ от аннексированного Крыма Сергей Цеков. Он привел цитату о событиях весны 2014 года: “Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров”.

Такую подачу материала председатель верхней палаты Валентина Матвиенко назвала “провокационной” и предложила комитету Совфеда по образованию и науке “специально изучить разделы учебников по истории, посвященные присоединению Крыма”.

Сам Цеков пояснил, что его возмутило, что события на Украине в 2014 года в учебнике названы революцией. “Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике? У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение”, – заявлял член СФ от аннексированного Крыма.

Кроме того, претензии к учебнику предъявлял телеведущий Дмитрий Киселев. В сюжете, посвященном выступлению в Бундестаге десятиклассника гимназии № 1 Нового Уренгоя Николая Десятниченко, он показал учебник Волобуева, Карпачева и Романова и обвинил в скандале его составителей. На самом деле, как выяснила “Медуза”, в уренгойской гимназии учатся по другому учебнику.