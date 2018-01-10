Среда, 10 января 2018

Шалинский городской суд Чечни арестовал на два месяца руководителя республиканского представительства правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева, против которого сфабриковано дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Петра Заикина.

“Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно до 9 марта”, – сказал адвокат. Он отметил, что это решение будет обжаловано в апелляционной инстанции уже завтра.

Титиев настаивает, что пакет с марихуаной подбросил под пассажирское сидение его автомобиля один из полицейских. “Сегодня на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине”, – рассказал Заикин.

Правозащитник уже написал заявление в управление СКР по Чеченской республике о возбуждении дела против этого полицейского. “Подать заявление мы планируем завтра на личном приеме у руководителя управления или его заместителя. Если нас не примут, то сдадим его в канцелярию”, – сказал адвокат.

Титиеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Утром во вторник 60-летний Титиев был задержан кадыровцами близ Курчалоя, когда выехал на работу в Грозный. Силовики досмотрели машину правозащитника, после чего доставили его в районный ОМВД. При этом первые несколько часов они отрицали, что задержанный находится в отделе, хотя его машина была припаркована у здания.

Позже в тот же день стало известно, что против Титиева открывают дело о незаконном обороте наркотиков. Как утверждается, в машине у активиста обнаружили пакет со 180 граммами марихуаны.

В среду с заявлением в защиту Титиева выступил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. Подозрения по адресу задержанного он назвал сомнительными. Позже в тот же день схожее заявление сделал Госдепартамент США. В Вашингтоне потребовали от властей Чечни немедленно освободить задержанного, а от Москвы, “учитывая вполне обоснованную обеспокоенность в связи с возможностью дурного обращения с господином Титиевым в заключении”, – обеспечить защиту его прав.

В четверг стало известно, что оперативники ОМВД по Курчалоевскому району Чечни угрожают родственникам Титиева, пытаясь добиться от правозащитника самооговора. Во вторник и среду полицейские неоднократно угрожали “серьезными неприятностями” его родственникам. В среду кадыровцы ворвались в дом задержанного в Курчалое. Жены и детей правозащитника дома не было – там находились только родственницы Якуба Титиева, брата активиста. Силовики заявили, что разыскивают Якуба и его 28-летнего сына Бекхана. При этом вели себя визитеры очень грубо. Женщины ответили, что ни Якуба, ни Бекхана в ауле сейчас нет. Тогда кадыровцы заявили, что в четверг оба должны явиться к своему участковому, иначе их родных ожидают неприятности. Затем кадыровцы выгнали всех женщин из дома и заперли его, а ключи забрали с собой.