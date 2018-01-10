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Суд в Чечне арестовал на два месяца мемориальца Титиева

Среда, 10 января 2018

Шалинский городской суд Чечни арестовал на два месяца руководителя республиканского представительства правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева, против которого сфабриковано дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Петра Заикина.

“Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно до 9 марта”, – сказал адвокат. Он отметил, что это решение будет обжаловано в апелляционной инстанции уже завтра.

Титиев настаивает, что пакет с марихуаной подбросил под пассажирское сидение его автомобиля один из полицейских. “Сегодня на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине”, – рассказал Заикин.

Правозащитник уже написал заявление в управление СКР по Чеченской республике о возбуждении дела против этого полицейского. “Подать заявление мы планируем завтра на личном приеме у руководителя управления или его заместителя. Если нас не примут, то сдадим его в канцелярию”, – сказал адвокат.

Титиеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Утром во вторник 60-летний Титиев был задержан кадыровцами близ Курчалоя, когда выехал на работу в Грозный. Силовики досмотрели машину правозащитника, после чего доставили его в районный ОМВД. При этом первые несколько часов они отрицали, что задержанный находится в отделе, хотя его машина была припаркована у здания.

Позже в тот же день стало известно, что против Титиева открывают дело о незаконном обороте наркотиков. Как утверждается, в машине у активиста обнаружили пакет со 180 граммами марихуаны.

В среду с заявлением в защиту Титиева выступил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. Подозрения по адресу задержанного он назвал сомнительными. Позже в тот же день схожее заявление сделал Госдепартамент США. В Вашингтоне потребовали от властей Чечни немедленно освободить задержанного, а от Москвы, “учитывая вполне обоснованную обеспокоенность в связи с возможностью дурного обращения с господином Титиевым в заключении”, – обеспечить защиту его прав.

В четверг стало известно, что оперативники ОМВД по Курчалоевскому району Чечни угрожают родственникам Титиева, пытаясь добиться от правозащитника самооговора. Во вторник и среду полицейские неоднократно угрожали “серьезными неприятностями” его родственникам. В среду кадыровцы ворвались в дом задержанного в Курчалое. Жены и детей правозащитника дома не было – там находились только родственницы Якуба Титиева, брата активиста. Силовики заявили, что разыскивают Якуба и его 28-летнего сына Бекхана. При этом вели себя визитеры очень грубо. Женщины ответили, что ни Якуба, ни Бекхана в ауле сейчас нет. Тогда кадыровцы заявили, что в четверг оба должны явиться к своему участковому, иначе их родных ожидают неприятности. Затем кадыровцы выгнали всех женщин из дома и заперли его, а ключи забрали с собой.