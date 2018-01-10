Среда, 10 января 2018

Вашингтон хотел бы видеть политика Алексея Навального в числе руководителей России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, сообщает РИА “Новости”.

По мнению Путина, о предпочтениях властей США говорит их критика отказа допустить Навального к выборам. “Никто не любит, когда вмешиваются в их дела, но с удовольствием лезут в чужие. Это первое, что мне приходит в голову по поводу того, что конгресс США, по-моему, Госдеп как-то отреагировал на то, что кого-то не допустили. Это первое обстоятельство, – сказал Путин. – Второе обстоятельство – персонаж, о котором вы упомянули, он не единственный кого не допустили. Но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали”.

Как всегда, имени Навального российский президент не произнес.

25 декабря 2017 года ЦИК незаконно отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению политика Алексея Навального кандидатом в президенты. 30 декабря Верховный суд назвал отказ законным. 6 января апелляционная коллегия ВС подтвердила это решение.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил политик.

26 декабря в Европейской службе внешних связей заявили, что недопуск Навального “ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов, которые пройдут в будущем году”. В свою очередь представитель Госдепартамента Клэй Ноэл заявил: “Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам – от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков”. Ноэл подчеркнул, что США “призывают правительство России провести честные выборы, которые будут прозрачными, справедливыми и свободными, а также гарантируют свободное выражение воли народа в соответствии с международными обязательствами в области прав человека”.

На следующий день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила США во вмешательстве в российские выборы. “Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, – прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства”, – написала Захарова.