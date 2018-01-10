Среда, 10 января 2018

Столичные власти согласовали проведение марша в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой 19 января. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности Москвы. Согласованное число участников – 500 человек.

Шествие начнется в 19 часов и пройдет по традиционному маршруту от Новопушкинского сквера по Бульварному кольцу до места гибели Маркелова и Бабуровой на Пречистенке. Там участники акции возложат цветы. Организаторы просят не использовать на акции символики политических партий и организаций.

“Организаторы и участники акции также намерены обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобских настроений и нетерпимости, выступить против нарушений прав человека и внесудебных расправ, а также за освобождение политзаключенных-антифашистов”, – говорится на странице Комитета 19 января.

19 января 2009 года Маркелов и Бабурова были застрелены нацистом Никитой Тихоновым у дома №1 на Пречистенке. Пособницей убийцы была его гражданская жена Евгения Хасис. Как пояснил Тихонов на следствии и суде, он намеревался убить только Маркелова, а в Бабурову выстрелил, лишь когда она попыталась его разоружить. Маркелов погиб на месте, Бабурова умерла в больнице в тот же день поздно вечером.

В 2011 году Тихонов был осужден к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам колонии.

Акции памяти Маркелова и Бабуровой проходят ежегодно. В 2017 году в столице в согласованном шествии участвовали около 500 человек (

ВИДЕО). На месте проведения акции дежурили автозаки, сотрудники ОМОН и правоохранительных органов. Участников шествия досматривали и отбирали плакаты, “не соответствующие теме мероприятия”. Семеро демонстрантов были задержаны.

Антифашистские акции в память Маркелова и Бабуровой прошли и в других городах. В Мурманске полицейские задержали около 10 активистов. На Татьяну Кульбакину, которую сочли организатором акции, составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия порядка его организации либо проведения). Остальных отпустили, взяв “объяснения”. В Петербурге акция проходила в форме одиночных пикетов. Сотрудники полиции задержали 76-летнего активиста Игоря Андреева. По словам полицейских, порядок проведения мероприятия он нарушал тем, что ходил, а не стоял во время одиночного пикета. На активиста был составлен протокол по статье 20.2 КоАП.