Среда, 10 января 2018

Пользователи социальных сетей при перепечатке материалов СМИ, признанных в России “иностранными агентами”, должны будут соответствующим образом их маркировать. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, сообщает РБК.

“В социальных сетях любая перепечатка, любое упоминание должно быть с указанием, что это материал СМИ-”иноагента”, – сказал Левин. – У нас в законе написано, что (маркировать информацию. – Ред.) должен любой информационный ресурс, сюда подпадают как социальные сети со страницами пользователей, так и другие СМИ. И если он берет информацию от источника, который является “иноагентом”, то обязан это указать”.

В случае отказа от маркировки Роскомнадзор сможет потребовать удалить такие публикации, пояснил Левин. Депутат отметил, что это аналогично требованию указывать, что та или иная организация запрещена в России как экстремистская или террористическая.

Такой же пример привел Интерфаксу вице-спикер Госдумы Петр Толстой. “Например, мы пишем, что ИГИЛ – запрещенная в РФ организация, – сказал единорос. – По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США”.

Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении в пятницу. 19 декабря Толстой, Левин и члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли документ в нижнюю палату. Законопроект, в частности, предполагает признание СМИ-”иноагентами” физических лиц.

Кроме того, в законы о СМИ и об информации вносится ряд поправок, уточняющих положения ноябрьского закона о СМИ-”агентах”. В частности, закон о СМИ дополняется статьей 25.1, которая устанавливает, что “агенты” обязаны в течение месяца с момента признания таковыми учредить российское юридическое лицо. Любые публикации “агентов” эта же статья обязывает сопровождать соответствующим указанием. В статью 27 закона о СМИ добавляется норма, обязывающая сообщать о статусе “агента” и в выходных данных изданий. В закон об информации, в частности, предлагается включить статью 10.6, которая в числе прочего обязывает СМИ, не являющиеся “агентами”, при перепечатке публикаций “агентов” снабжать эти материалы соответствующими пометками. Также в закон включается статья 15.9. Она в частности устанавливает, что “агентам”, которых суд объявил виновными в нарушении порядка деятельности, направляется уведомление с требованием в срок от 15 дней устранить нарушение. Если же редакция проигнорирует это требование, сайт СМИ должен быть заблокирован.

Закон о СМИ – “иностранных агентах” был в спешном порядке принят в середине ноября в ответ на меры Вашингтона в отношении RT и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в США. 25 ноября Путин подписал закон.

5 декабря Минюст объявил “агентами” первые девять СМИ. Это “Голос Америки”, “Радио Свобода” и семь отдельных проектов последней: “Настоящее время”, “Фактограф”, “Крым.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии” и Azatlıq Radiosı.

21 декабря Минюст опубликовал проект приказа, уточняющий положения закона о СМИ-”иноагентах”. Согласно документу, таковым может быть признано любое медиа, финансируемое зарубежными структурами, а также российскими организациями, получающими деньги от иностранных источников. “Агенты” будут обязаны предоставлять в Минюст сведения о руководящем составе, отчет о расходах и аудиторское заключение по итогам года. В проекте приказа Минюста отмечается, что такие СМИ будут обязаны сопровождать свои материалы указанием на то, что они изданы или распространены “иноагентом”.