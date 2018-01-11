Четверг, 11 января 2018

В проект нового санкционного списка США, который американский Минфин должен представить Конгрессу, могут включить более 50 человек, а с членами их семей число фигурантов перечня достигнет 300 человек. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники в американских госорганах.

Собеседники газеты не уточнили, кого именно могут коснуться новые ограничения. Официально сведения о возможных фигурантах нового санкционного списка и их количестве засекречены.

Источник “Коммерсанта” в Госдепе заверил, что проект списка будет представлен Конгрессу “в срок”. По принятому в августе закону о новых санкциях против Москвы это должны быть сделано до 29 января.

Как сообщает “Дождь”, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь заявил, что якобы получил от “источника во внешнеполитических кругах” вариант нового санкционного списка, составленный неделю назад. Экс-чиновник пояснил, что сам попал в перечень, поскольку является вкладчиком Сбербанка.

По словам Митволя, в перечень входят 568 физических и юридических лиц, в том числе друзья Владимира Путина – бизнесмены Петр Колбин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Кирилл и Юрий Ковальчуки, вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, главы палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также депутат Госдумы, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. По словам Митволя, санкции также могут коснуться ряда украинских граждан: в списке фигурируют экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер-министр страны Николай Азаров и лидер пророссийского движения “Украинский выбор”, кум Путина Виктор Медведчук. Среди юрлиц, перечисленных в списке, – крупные российские банки и нефтегазовые компании, а также предприятия, связанные с промышленностью и обороной. В перечень также включена частная военная компания Вагнера, утверждает экс-префект.

В пятницу глава Минфина США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом Доме, что новый санкционный список будет готов “в ближайшем будушем”. “Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они (санкции. – Ред.) будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сфокусированы”, – подчеркнул чиновник.

25 декабря бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид рассказал в интервью газете, что санкции коснутся “людей из близкого круга президента (Владимира Путина. – Ред.), причастных к противозаконным схемам и действиям”. “Я буду шокирован, если речь пойдет о тысяче фигурантов. Полагаю, что список будет более компактным”, – пояснил эксперт. Фрид посоветовал потенциальным фигурантам перечня “дать ясно понять, что они независимы от Кремля и не служат его “денежными мешками”, чтобы избежать наложения санкций.

В числе возможных ограничительных мер, которые будет обсуждать Конгресс после получения проекта нового санкционного списка – исключение российских государственных банков из системы международных расчетов SWIFT. Председатель Сбербанка Герман Греф назвал “иррациональной” идею введения таких ограничений и предсказал, что после введения новых американских санкций “холодная война покажется детской забавой”.