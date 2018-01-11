Четверг, 11 января 2018

Верховный суд внес в Госдуму проект закона “О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам подсудности уголовных дел”.

Законопроектом предлагается внести в статью 35 УПК дополнительное основание изменения территориальной подсудности – “если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу”.

По мнению ВС, имеющиеся на сегодняшний день основания изменения подсудности являются недостаточными. Таковыми признаются, во-первых, случаи, когда все судьи данного суда принимали участие в производстве по рассматриваемому делу и, во-вторых, когда не все участники судопроизводства по делу проживают на одной территории, при том что другие участники не возражают против изменения территориальной подсудности.

Поясняя необходимость расширения оснований изменения подсудности, ВС ссылается на позицию Европейского cуда по делу “Игорь Кабанов против РФ” (постановление от 3 февраля 2011 года). Дело это весьма специфическое. Адвокат Кабанов вступил в конфликт с руководством Архангельского областного суда, под давлением которого был лишен статуса адвоката. Попытки обжаловать в суд решение областной адвокатской палаты провалились, поскольку дело рассматривалось районным судом, фактически подчиненным областному (иначе по закону и быть не могло), а решение райсуда было обжаловано в тот же областной суд, председатель которого был по данному делу явно заинтересованным лицом. ЕСПЧ признал нарушенной статью 6 Конвенции: “Учитывая, что председатель фактически возбудил дисциплинарное разбирательство против заявителя и в соответствии со своими организационными и управленческими функциями определил состав суда и передал ему дело, Европейский суд не может согласиться, что с объективной точки зрения имелись достаточные гарантии, чтобы исключить любое законное сомнение в беспристрастности со стороны суда”.

Проблема действительно есть. Но предложенный ВС способ ее разрешения категорически неприемлем. Там, где достаточно было отодвинуть одну штакетину, предлагают снести весь забор. Таковым, ограждающим независимость и беспристрастность правосудия от вмешательства исполнительной власти и других сил, служит “право на своего судью”. Оно сформулировано в статье 47 Конституции: никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Поэтому допустимые случаи изменения законной подсудности должны быть четко и недвусмысленно определены законом, исключая любую возможность свободной интерпретации. Это как раз тот вопрос, по которому судейское усмотрение должно быть исключено.

То, что предлагается Верховным судом, сводит на нет эту важную конституционную гарантию. “Обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу” – это оценочная категория, что в российских условиях приведет к политически или иначе мотивированным произвольным решениям.