Четверг, 11 января 2018

Минобороны Украины отвергло обвинения в причастности к атаке на российские военные объекты в Сирии, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря украинского военного ведомства Викторию Кушнир.

“Это не что иное, как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и, конечно, эта информационная атака делается прежде всего чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ”, – сказала Кушнир.

В четверг начальник управления строительства и развития беспилотных летательных аппаратов Генштаба Минобороны России Александр Новиков заявил, что дроны, атаковавшие российские базы в Сирии, несли взрывчатку, которая производится в ряде стран, в том числе на Украине.

В понедельник беспилотники с наведением по GPS атаковали российские военные объекты в Сирии – десять летательных аппаратов подлетели к авиабазе Хмеймим, еще три – к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус. Семь дронов были сбиты с помощью зенитных комплексов “Панцирь-С”, еще шесть – перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны России утверждают, что атаку осуществили из зоны деэскалации Идлиб, которая контролируется “умеренной оппозицией”. В Минобороны Сирии заявили, что эту зону удерживает группировка “Джебхат Фатх аш-Шам”, ранее известная как “Джебхат ан-Нусра”.