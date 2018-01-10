Среда, 10 января 2018

Замначальника московского СИЗО-1 “Матросская Тишина” по оперативной работе уволен на фоне скандала, разразившегося в декабре прошлого года из-за наличия в изоляторе ВИП-камер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Имя уволенного чиновника не уточняется. RTVi, однако, отмечает, что если раньше в списке трех замначальника СИЗО на сайте “Матросской Тишины” упоминался Алан Гадзаонов, то в четверг его фамилию и должность из списка исключили, заменив Николаем Демидько – и.о. начальника оперативного отдела.

В статье “Московского комсомольца” о ВИП-камерах, после публикации которой и начался скандал, говорилось, что именно Гадзаонов распределял заключенных по камерам.

Еще трое работников оперотдела, сообщили во ФСИН, “привлечены к строгой дисциплинарной ответственности”.

Накануне ТАСС передавал, что прокуратура Москвы направила в СКР материалы для открытия против фсиновцев дела по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Статья журналистки “Московского комсомольца” Евы Меркачевой, являющейся также членом столичной ОНК, была помещена 13 декабря. В публикации рассказывалось о камере № 275, в которой заключен известный мошенник-решальщик Дионисий Золотов. “Два больших окна, – описывала камеру Меркачева. – На стене огромный телевизор, рядом модный пульт. Шикарный холодильник Indesit забит деликатесами. Кровати (две совершенно пустые) застелены белоснежным бельем… Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком”.

Коллега Меркачевой по ОНК Денис Набиуллин рассказывал о Золотове: “Когда мы приходили к нему с проверкой, он на глазах сотрудников доставал мобильник, звонил, ему в камеру приводили заключенных из других камер, и вообще выполняли все его просьбы. С разрешения сотрудников выходил из камеры в коридор, гулял по нему, показывал: “Вот тут я делаю ремонт. Все это за мой счет”.

Подобным образом, говорилось в статье, выглядят и камеры № 274 и 276.

Между тем во множестве других камер, писала Меркачева, арестантам не обеспечены элементарные бытовые условия; в некоторых нет даже холодильника. Ряд камер переполнен – так, в 318-й установлены 10 коек, а содержатся там 18 человек.

Уже на другой день после выхода статьи журналистка сообщила, что ФСИН начала проверку, а в “Матросской Тишине” в ВИП-камеры, убрав оттуда “гламур”, переселили арестантов из переполненных камер.

Между тем упоминавшийся Меркачевой член ОНК Набиуллин за несколько дней до публикации статьи, 8 декабря, был арестован по части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По утверждению журналистки, дело было открыто в результате провокации с участием Золотова – тот попросил Набиуллина встретиться со своим знакомым. При встрече члену ОНК было передано 500 тысяч долларов (20 тысяч настоящих, остальные – муляж) для содействия в освобождении из-под ареста банкира Ильдара Клеблеева.

В среду Меркачева сообщила, что следователь столичного главка СКР запретил ей и еще четверым членам ОНК посещение “Матросской Тишины”, а также расположенного на ее территории СИЗО-1 федерального главка ФСИН, известного как Кремлевский централ. Такое решение чиновник мотивировал тем, что все пятеро проходят свидетелями по делу Набиуллина, который содержится как раз в Кремлевском централе.

“Непонятно, почему именно мы пятеро – ведь на проверки ходили с Денисом все члены ОНК”, – заметила Меркачева. Она предположила, что следователь выбрал их как “самых активных”, чтобы отстранить их от проверок.