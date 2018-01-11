Четверг, 11 января 2018

Чтобы избежать проблем, связанных с выбором и покупкой квартиры, многие люди предпочитают обращаться за помощью в агентство недвижимости. Кроме обеспечения безопасного проведения сделки, риелторы существенно экономят время клиентов. Спектр обязанностей специалистов предусматривает выполнение ряда ответственных задач. За свою работу риелторы получают вознаграждение, размер которого в каждом агентстве может быть различным.

Выбор подходящего объекта недвижимости – первая обязанность риелтора в начале сотрудничества

Покупателю нужно помнить, что риелтор не только предоставляет базу данных с квартирами в Калининграде или любом другом городе, но и занимается их подбором с учетом всех пожеланий клиента с последующим выездом на объект. После проведения этой операции обязательно заполняется бланк осмотра, в котором отображается информация, касающаяся реального состояния квартиры. Имеющиеся данные дают возможность покупателю дистанционно провести объективную оценку предложенного жилья.

После того как подходящая квартира выбрана, специалист переходит к следующему этапу – проверке правоустанавливающих документов.

Проверка юридической чистоты квартиры и внесение задатка

При проверке документации на квартиру риелтор детально знакомится с ее историей, выясняет, нет ли нарушений со стороны собственников объекта, узнает о точном количестве прописанных лиц (в том числе и несовершеннолетних детей).

После подтверждения юридической чистоты объекта недвижимости предстоит подписание предварительного договора с передачей задатка. Оптимальным ее размером считается сумма, размер которой не превышает 5% от общей стоимости.

Аванс вносится для того, чтобы подтвердить серьезность намерений и желание клиента стать обладателем выбранной квартиры. Но если сделка по какой-либо причине не состоится, вся сумма должна быть возвращена потенциальному покупателю в полном объеме.

Сбор необходимых документов и подписание договора купли-продажи

Для совершения сделки требуется пакет документов. Его сбор – прямая обязанность риелтора. Некоторые справки нужно будет обновить несколько раз за время проверки юридической чистоты недвижимости, так как они имеют короткий срок действия (несколько недель или месяц).

Завершающим этапом является подписание договора купли-продажи с передачей оставшейся суммы продавцу.