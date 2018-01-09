Вторник, 9 января 2018

Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для российского радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства, сообщает РИА “Новости”.

На выполнение требований у RIA Global есть тридцать дней. В документе, датированном 5 января, отмечается, что компания занимается “политической деятельностью в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства “Россия сегодня”. В Минюст подчеркивают, что после регистрации RIA Global сможет продолжить работу, однако каждый эфир должен сопровождаться уведомлением о статусе иностранного агента.

RIA Global LLC – американская компания, в которой работают американские журналисты, готовящие новостные материалы и радиопрограммы для Sputnik.

13 ноября российский пропагандистский телеканал Russia Today America по требованию Минюста США зарегистрировался в качестве иностранного агента. “Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее”, – пояснила главред RT Маргарита Симоньян.

17 ноября в реестр иностранных агентов были включены компании Restor Translator, транслирующая в США радио Sputnik, и T&R Productions, которая производит контент для Russia Today America. Ее заказчиком выступает АНО “ТВ-Новости”, которое формально не связано с RT.

В ответ на ограничение в США российской пропаганды Госдума в спешном порядке приняла закон о СМИ – “иностранных агентах” 25 ноября Владимир Путин подписал закон.

5 декабря Минюст объявил “агентами” первые девять СМИ. Это “Голос Америки”, “Радио Свобода” и семь отдельных проектов последней: “Настоящее время”, “Фактограф”, “Крым.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии” и Azatlıq Radiosı.