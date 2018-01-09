Вторник, 9 января 2018

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти незамедлительно освободить главу чеченского представительства правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на поступившее в агентство заявление европейского омбудсмена.

“С глубокой озабоченностью я узнал о задержании накануне чеченскими властями известного правозащитника и главы чеченского представительства правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева”, – говорится в заявлении Муйжниекса. – Будучи представителем “Мемориала”, одного из наиболее авторитетных и опытных правозащитных организаций России, Оюб Титиев на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека”

Титиев “подвергается уголовному преследованию по сомнительным обвинениям”, считает европейский омбудсмен. “Я призываю российские власти, как региональные, так и федеральные, обеспечить немедленное освобождение г-на Титиева и предоставить ему необходимую защиту”, – заявил Муйжниекс.

Во вторник Титиева задержали, когда он ехал из дома в Курчалое на работу в Грозный. Знакомые видели, что автомобиль правозащитника обыскивают полицейские. Однако Титиев знаком показал не приближаться. Затем Тетиева отвезли в Курчалоевский районный ОМВД. Там поначалу отрицали, что Титиев находится у них, хотя машина правозащитника стояла во дворе отдела. Адвоката некоторое время к клиенту не допускали.

Позже в МВД Чечни заявили, что против Титиева открыто дело о незаконном обороте наркотиков. Как утверждалось, при досмотре “Лады Калины” правозащитника, остановленной на трассе Ойсхар – Курчалой – Мескер-Юрт якобы для проверки документов, “обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 грамм”.

Вещество направлено на экспертизу, а сам задержанный – на медосвидетельствование, заявляют кадыровцы.

180 грамм марихуаны согласно постановлению правительства считается крупным размером. Таким образом, Титиеву вменяют часть 2 статьи 228 УК, предусматривающую от 3 до 10 лет колонии.

Дела о наркотиках против общественных активистов фабриковались в Чечне и ранее. В 2014 году по той же части 2 статьи 228 УК был осужден Руслан Кутаев, президент Ассамблеи народов Кавказа. Три недели назад он освободился из чеченской ИК-2 общего режима в селе Чернокозово, полностью отбыв срок 3 года 10 месяцев.

В 2016 году по такому же обвинению три года общего режима получил журналист “Кавказского узла” Жалауди Гериев. В кассации дело переквалифицировали с части 2 на менее тяжкую часть 1 статьи 228, однако срок политзеку оставили без изменений.

Как Кутаева, так и Гериева после задержания пытали, добиваясь признательных показаний.