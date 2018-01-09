Вторник, 9 января 2018

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон, ограничивающий трансляцию российских информационно-аналитических, политических и военных телевизионных и радиопрограмм. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

“Новые положения включены в Кодекс радиовещания для обеспечения защиты отдельных лиц, общества и государства от возможных попыток дезинформировать или манипулировать информацией из-за рубежа и не допускать пропаганды, направленной против Республики Молдова. Они также предусматривает свободную передачу информационных, аналитических, военных и политических телевизионных и радиопрограмм, созданных в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении”, – говорится в пресс-релизе.

7 декабря 2017 года закон о запрете российской пропаганды, внесенный Демпартией, был принят сразу в двух чтениях. За нарушение закона, совершенное впервые, предусмотрен штраф от 40 до 70 тысяч леев (около 2300-4100 долларов), а за повторное нарушение – от 70 до 100 тысяч леев (примерно до 5850 долларов).

20 декабря пророссийски настроенный президент Игорь Додон вернул закон в парламент. Однако спустя два дня депутаты преодолели вето президента и повторно приняли закон без каких-либо изменений. Несмотря на это, Додон вновь отказался подписывать документ, сославшись на “высшие интересы народа”, и обратился в Конституционный суд с просьбой проверить его соответствие Основному закону.

5 января КС Молдавии временно ограничил полномочия Додона, лишив его права вводить в силу принятые законопроекты. Как указал председатель КС Тудор Панцыру, президент страны имеет право вернуть принятый закон на пересмотр в парламент лишь один раз, представив свои замечания. Если же парламент принимает закон повторно, глава государства обязан ввести документ в действие, “несмотря на сомнения в его конституционности”, отметил Панцыру. “Отказ президента выполнять конституционные обязанности – это нарушение 93-й статьи Конституции и присяги, данной президентом”, – заключил председатель КС.

Право утверждать законы было временно передано спикеру парламента.

До этого КС из-за отказа Додона утверждать кандидатуры членов правительства, предложенные парламентом, дважды ограничивал его полномочия.