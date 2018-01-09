Вторник, 9 января 2018

Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В декабре 2017 года, заявляет министерство, весь капитал фонда, хранившийся на валютных счетах в Сбербанке, – 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов, то есть всего 1 триллион 420 миллионов рублей, – был “использован на покрытие дефицита федерального бюджета”.

Таким образом, теперь на счетах фонда “сформировались нулевые остатки”. С 1 февраля нынешнего года он формально прекратит существование. При этом ведомство ссылается на принятый летом закон об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

Объем Фонда национального благосостояния, также говорится в сообщении на 1 января нынешнего года был равен 3 триллионам 752 миллиардам 940 миллионам рублей, или 65 миллиардам 150 миллионам долларов. В частности, на валютных счетах в Сбербанке размещены 15,65 миллиарда долларов, 15,14 миллиарда евро и 3,36 миллиарда фунтов из этих средств, а на депозитах во Внешэкономбанке – 222,47 миллиарда рублей и 6,25 миллиарда долларов.

Кроме того, средства ФНБ вложены в долговые обязательства иностранных государств, российские ценные бумаги, банковские привилегированные акции, а также помещены на депозиты в Внешторгбанк и Газпромбанк.

617,13 миллиона рублей из числа помещенных на депозит в ВЭБе предназначены на модернизацию вагонов метро в Будапеште.