Вторник, 9 января 2018

Смертельная опухоль сжирает Россию. Еще недавно эта опухоль не была столь заметна. Пряталась, таилась в глубинах социальной ткани. И вдруг выпучилась на поверхность во всей своей ужасной слизистой черноте, синих и кровавых прожилках. Глянцевитая, пульсирующая, растущая на глазах, эта опухоль ненасытна, сжирает все, требует новой и новой пищи… Русское бездорожье, смертность, безбрежное пьянство, отчаяние – все – порождение этой страшной опухоли, которая съедает живую ткань России, впрыскивая в нее смертельные яды… В этой опухоли кроется русская смерть. В этой опухоли причины всех наших бед и неустройств. С этой опухолью у России нет будущего, ибо Россия, превращенная в опухоль, противоречит законам мироздания, законам ноосферы, законам Христа. Батюшка Филофей, спаси Россию, надоумь президента, освети его ум, прочитай над ним очистительную молитву, укажи на эту черную опухоль, где таится русская революция, русская бойня, русская страшная боль и его, президента, погибель. Научи его тайной науке русских государей и вождей, которые в разные времена расправлялись с этой разбухающей в недрах России нечистью… Батюшка Филофей, в эти рождественские праздники молись за нас и за Третий Рим, за нашу ненаглядную Россию!

Александр Проханов, писатель и публицист

Наташа: Чего боится Марк Сушеный?

Марк: Мышей!..

Наташа: Куда рвутся мыши?

Марк: Марку в ягодицы!

Наташа: Кто поможет Марку Сушеному?

Марк: Святая Преподобная Великомученица Варвара!

Наташа: Как она поможет ему?

Марк: Отгонит мышей, намочит ягодицы!

Наташа: Как попросит ее Марк?

Марк (делая странные движения): Помоги мне, Великомученица Варвара, во имя Господа нашего!

Наташа поднимает платье, приспускает трусы, Марк приспускает брюки и, причитая молитвы, ложится на пол, ягодицами вверх.

Наташа (как бы отпугивая гениталиями невидимых мышей): Изыдите вон, окаянные! Изыдите вон, окаянные! Изыдите вон, окаянные!

Владимир Сорокин. “Пельмени”