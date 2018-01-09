Вторник, 9 января 2018

Госдепартамент США потребовал от властей Чечни немедленно освободить председателя регионального отделения “Мемориала” Оюба Титиева, против которого фабрикуют дело о незаконном обороте наркотиков. Заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт опубликовано на сайте ведомства.

Федеральные власти, “учитывая вполне обоснованную обеспокоенность в связи с возможностью дурного обращения с господином Титиевым в заключении”, Госдеп призвал обеспечить защиту прав активиста “в соответствии с российской Конституцией и обязательствами в сфере прав человека”.

Ранее в среду с подобным заявлением выступил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. Подозрения в причастности Титиева к обороту наркотиков европейский чиновник охарактеризовал как сомнительные.

Утром во вторник 60-летний Титиев, житель Курчалоя, был задержан кадыровцами возле своего аула, когда выехал на работу в Грозный. Силовики досмотрели машину Титиева, после чего доставили правозащитника в районный ОМВД. При этом первые несколько часов они отрицали, что задержанный находится в отделе, хотя его машина была припаркована у здания.

Позже в тот же день стало известно, что против Титиева открывают дело по части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, в машине у правозащитника обнаружили пакет со 180 граммами марихуаны.

Дела о наркотиках против общественных активистов фабриковались в Чечне и ранее. В 2014 году по той же части 2 статьи 228 УК был осужден Руслан Кутаев, президент Ассамблеи народов Кавказа. Три недели назад он освободился из чеченской ИК-2 общего режима в селе Чернокозово, полностью отбыв срок 3 года 10 месяцев.

В 2016 году по такому же обвинению три года общего режима получил журналист “Кавказского узла” Жалауди Гериев. В кассации дело переквалифицировали с части 2 на менее тяжкую часть 1 статьи 228, однако срок политзеку оставили без изменений.

Как Кутаева, так и Гериева после задержания пытали, добиваясь признательных показаний.