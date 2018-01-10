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Эковахта по Северному Кавказу исключена из реестра “иностранных агентов”

Среда, 10 января 2018

Минюст исключил Экологическую вахту по Северному Кавказу из реестра “иностранных агентов”. Об этом сообщается на сайте НКО.

9 января, отмечают общественники, истек крайний срок, в который ведомство должно было принять решение по заявлению Эковахты об исключении из реестра, направленному в сентябре 2017 года. Однако уведомлении о принятом решении НКО так и не получила.

Между тем в реестре “агентов” на сайте Минюста Эковахта отсутствует, причем данные приведены по состоянию еще на 29 декабря.

В прошлом месяце управление ведомства по Адыгее провело проверку НКО и не обнаружила фактов ее иностранного финансирования. “Есть основания полагать, что Минюст России действительно принял решение об исключении ЭВСК из реестра “иностранных агентов”, – заключили экологи.

“Интересно, что в свое время информацию о включении ЭВСК в данный реестр Минюст опубликовал на своем сайте в тот же день (13 сентября 2016 года. – Ред.)”, – также отмечается в сообщении.

В то же время под нынешней публикацией Эковахты присутствует предписанное законом об “агентах” сообщение о включении НКО в соответствующий реестр.

Поздно вечером 28 декабря лидер Эковахты Андрей Рудомаха был жестоко избит тремя преступниками в Краснодаре, когда вместе с коллегами вернулся с инспекции Черноморского побережья. Экологи осматривали незаконно построенную на землях лесного фонда под Геленджиком виллу. По разным данным, она принадлежит либо владельцу петербургской фирмы “Аксис-инвестиции” Николаю Егорову, однокласснику Владимира Путина, либо премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Рудомахе распылили в лицо перцовый газ, после чего повалили на землю и избили. Били в том числе кастетом. Активист получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга средней тяжести, перелом костей носа и пневмоцефалию (скопление воздуха в черепной коробке). Активист до сих пор остается в больнице. Товарищи собирают средства на его лечение.

Активисту Эковахты Виктору Чирикову и журналистке Вере Холодной, приехавшим вместе с Рудомахой, также распылили в лицо газ. Чирикову помимо этого нанесли сильный удар в живот.

Из машины активистов забрали отснятый материал, а также аппаратуру, паспорта и деньги.

По факту нападения полиция открыла дело по пунктам “а”, “г” части 2 статьи 161 УК (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). За такое преступление кодекс предусматривает до семи лет колонии.

Между тем экозащитники убеждены, что за нападением на Рудомаху стоял краевой главк ФСБ.

В среду активист Эковахты Александр Савельев опубликовал на YouTube кадры нападения на своих товарищей, сделанные камерой видеонаблюдения. У одного из нападавших на поясе заметен пистолет.