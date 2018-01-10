Среда, 10 января 2018

Кипрская фирма Surf Horizon Ltd., принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск к бывшему начальнику избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и к партнеру Манафорта Рику Гейтсу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст заявления, опубликованный на сайте суда.

Как утверждается в иске, Манафорт и Гейтс присвоили себе часть из тех 18,9 миллиона долларов, которые Surf по их совету инвестировала в украинскую группу телекоммуникационных компаний Black Sea Cable. Структура Дерипаски планировала приобрести Black Sea Cable через кипрскую фирму Манафорта PEM Advisors Ltd.; 18,9 миллионов долларов были переведены на счет этой фирмы в 2008 году. Кроме того, Surf оплатила издержки в размере 7,35 миллиона долларов, говорится в заявлении.

Таким образом, заключает истец, фирма потратила более 26 миллионов долларов, однако владельцем Black Sea Cable так и не стала. Между тем Манафорт и Гейтс “не могли объяснить, что случилось”.

Однако, продолжает Surf, в мае 2017 года аффилированная с ней фирма Adoptol Ltd. получила доказательства того, что консультанты “перенаправили себе миллионы долларов из суммы, которую Surf заплатила их компаниям”.

Истец требует обязать ответчиков компенсировать ущерб, а сверх этого взыскать с них 25 миллионов долларов.

О намерении Дерипаски подать иск к Манафорту сообщалось в середине октября 2017 года. Представитель российского миллиардера сделал соответствующее заявление после выхода на NBC News сюжета о кредите, который Дерипаска выдал американскому консультанту. Названия фирм в сюжете фигурировали другие, однако сумма упоминалась та же – 26 миллионов долларов.

В марте 2017-го AP опубликовало статью, в которой говорилось, что Манафорт работал на Дерипаску, продвигая интересы Кремля. Как утверждалось, в июне 2005 года политтехнолог предложил содействие в оказании влияния на политику, бизнес-связи и освещение событий в США, Европе и постсоветских странах. Контракт действовал по крайней мере с 2006 по 2009 годы.

Дерипаска подал к агентству иск в суд федерального округа Колумбия, но 17 октября проиграл разбирательство. Он направил апелляционную жалобу на вынесенное решение; в свою очередь, AP обжаловало отказ суда в возмещении судебных издержек за счет Дерипаски. Однако 7 декабря стало известно, что обе стороны отозвали свои заявления.

Манафорт и Гейтс с конца осени находятся под домашним арестом. В рамках расследования российского вмешательства в последнюю президентскую кампанию в США, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, против консультантов было открыто дело по 12 эпизодам. В частности, утверждается, что обвиняемые получили десятки миллионов долларов от партий и политических деятелей Украины и с 2006 по крайней мере до 2016 года отмывали эти деньги в американских и иностранных структурах, чтобы скрыть их происхождение, а таким образом – свои связи с Киевом. Еще один эпизод дела квалифицирован как заговор против Соединенных Штатов.

Вину ни Манафорт, ни Гейтс не признают.