Среда, 10 января 2018

Оперативники ОМВД по Курчалоевскому району Чечни угрожают родственникам Оюба Титиева – председателя регионального отделения “Мемориала”, против которого фабрикуется дело об обороте наркотиков. Об этом сообщает “Новая газета”.

В среду кадыровцы ворвались в дом задержанного в Курчалое. Жены и детей правозащитника дома не было – там находились только родственницы Якуба Титиева, брата активиста. Силовики заявили, что разыскивают Якуба и его 28-летнего сына Бекхана. При этом вели себя визитеры очень грубо. Женщины ответили, что ни Якуба, ни Бекхана в ауле сейчас нет. Тогда кадыровцы заявили, что в четверг оба должны явиться к своему участковому, иначе их родных ожидают неприятности.

Причину, по которой разыскиваются брат и племянник правозащитника, визитеры не объяснили.

Затем кадыровцы выгнали всех женщин из дома и заперли его, а ключи забрали с собой.

По информации “Мемориала”, задержанный Титиев не признает вину. Между тем оперативники, пытаясь добиться от правозащитника самооговора, во вторник и среду неоднократно угрожали “серьезными неприятностями” его родственникам.

Как писала на своей ФБ-странице председатель комитета “Гражданское содействие” Светлана Ганнушкина, во вторник в доме Титиева прошел обыск. “Ничего компрометирующего не нашли. Не принесли, стало быть!” – заметила правозащитница.

Накануне вечером “Кавказский узел” передавал со ссылкой на адвокатов Аслана Тельхигова и Петра Заикина, что Титиев помещен в ИВС Курчалоевского ОМВД; обвинение ему пока не предъявлено. “Видимых следов насилия на его теле я не заметил”, – рассказал Тельхигов по итогам встречи с клиентов, состоявшейся, однако, еще вечером 9 января. Между тем правозащитников к Титиеву не допускают.

Утром во вторник 60-летний Титиев был задержан кадыровцами близ Курчалоя, когда выехал на работу в Грозный. Силовики досмотрели машину правозащитника, после чего доставили его в районный ОМВД. При этом первые несколько часов они отрицали, что задержанный находится в отделе, хотя его машина была припаркована у здания.

Позже в тот же день стало известно, что против Титиева открывают дело по части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, в машине у активиста обнаружили пакет со 180 граммами марихуаны.

В среду с заявлением в защиту Титиева выступил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. Подозрения по адресу задержанного он назвал сомнительными.

Позже в тот же день схожее заявление сделал Госдепартамент США. В Вашингтоне потребовали от властей Чечни немедленно освободить задержанного, а от Москвы, “учитывая вполне обоснованную обеспокоенность в связи с возможностью дурного обращения с господином Титиевым в заключении”, – обеспечить защиту его прав.