Среда, 10 января 2018

Несмотря на то что КПСС и находящиеся у нее на службе и содержании партии гордо именовали себя авангардом пролетариата, рабочих в партийное начальство допускали разве что те, кто и не мечтал о власти, – коммунисты США, например. Там, где была власть, должности были уделом номенклатуры, вспоминавшей о пролетарской молодости на охоте или в сочинском санатории.

На эксперимент с включением рабочих в высшее партийное руководство первыми пошли польские коммунисты. Это случилось тогда, когда почти все взрослое население Польши оказалось в профсоюзе “Солидарность” и правящей ПОРП пришлось срочно доказывать, что это она, а не треклятый профсоюз Валенсы представляет собой авангард пролетариата.

А в Политбюро и Секретариате ЦК КПСС рабочие оказались только на последнем съезде партии, когда эти органы стали чисто декоративными и больше ничего не решали. И оказалось, что можно записать в них пару ударников, которые и раньше оказывались в разных бессмысленных институциях вроде президиума Верховного совета.

Так что рабочие в политбюро – к скорой смерти.

К сопредседателям путинского предвыборного штаба это относится в полной мере. Сколько месяцев гадали, кто из чиновников получит почетную должность, а оказалось, что она зарезервирована за ударниками – и сразу тремя, чтобы и учительница, и хозяйственник, и врач. ВДНХ в Кремле.

Но зачем это Путину? А затем же, зачем он отказался и от “Единой России”, в прошлый раз пышно оформлявшей “рокировку”, и от своих личных штурмовиков-”фронтовиков”. Путин понимает, насколько население, все еще неспособное возненавидеть авантюриста-правителя, ненавидит его приближенных, всю эту чиновничью рать с мигалками. И он прячет настоящих хозяев России за спинами учительницы, хозяйственника и врача.

Конечно, и это бутафория. Учительница никого ничему не учит, а сидит в кабинете в администрации Путина и руководит центром Ролдугина. Директор занимает должность, на которую раньше утверждали в ЦК. Врач тоже директор и академик. Это та же номенклатура, только рангом пониже и с виду поприятнее. И именно поэтому она будет изображать единение Путина и народа – зачем на этом сеновале кузнец в виде единороса или “фронтовика”?

И все же принятие Путиным этой советской бутафории – демонстрация понимания пропасти между чиновничеством и населением. И доказательство того, что Путину в ходе предвыборной кампании нечего предложить нищающему населению кроме этой бутафории. Шмелева, Когогин и Румянцев оказываются привлекательнее Крыма, Донбасса и Сирии.