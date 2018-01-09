Вторник, 9 января 2018

Большой десантный корабль “Ямал” получил повреждения, столкнувшись в Эгейском море при возвращении из Сирии с сухогрузом “Orca 2″ из Сьерра-Леоне. Об инциденте, произошедшем еще 30 декабря 2017 года, лишь теперь сообщил Интерфакс.

В первых числах января “Ямал” вернулся прибыл на базу в аннексированном Севастополе. Местные блогеры опубликовали фото, на которых зафиксированы повреждения на левом борту корабля. После этого, днем 10-го числа, агентство и поместило со ссылкой на “информированные источники” заметку о столкновении.

Вскоре штаб Черноморского флота России подтвердил факт инцидента. Военные сообщили, что столкновение произошло около 7 утра 30-го числа в проливе Карпатос, в 9-10 милях к югу от острова Родос. Как утверждается, виновником было гражданское судно, которое, следуя параллельным курсом, обгоняло “Ямал”. Команда сухогруза, не убедившись, что обгон завершен, резко изменила курс вправо. В результате “Orca 2″ врезался в военный корабль.

Пострадавших не было, заверили в штабе. Оба корабля остались на ходу; повреждения “Ямала” оцениваются как некритичные.

Российская сторона направила протест с требованием возместить расходы на ремонт корабля.

Как утверждается, большие десантные корабли вместе с судами вспомогательного флота доставляют боеприпасы для российских подразделений на авиабазе Хмеймим и войск сирийского диктатора Башара Асада. Предыдущий раз “Ямал” делал рейс в Сирию в ноябре 2017 года.

27 апреля 2017-го в Босфоре затонул российский корабль-разведчик “Лиман”, столкнувшийся с перевозившим скот тоголезским судном “Ashot 7″. Корабль получил пробоину в борту ниже ватерлинии. Всех членов экипажа спасли.