Вторник, 9 января 2018

Судья Петербургского горсуда Олеся Павлова по административному иску прокурора города Сергея Литвиненко ликвидировала Межрегиональный профсоюз “Рабочая ассоциация” (МПРА), объявив его “иностранным агентом”. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на телеграм-канал пресс-службы петербургских судов.

В своем иске Литвиненко указывал, что МПРА вел “сбор подписей с целью изменения действующего законодательства”, то есть занимался не предусмотренной уставом профсоюза политической деятельностью, и при этом получал иностранное финансирование.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, прокуратура с мая 2017 года вела проверку МПРА. В ведомстве заявляли, что зафиксировали два факта получения профсоюзом средств из-за рубежа.

Как пример политической деятельности МПРА приводилась публикация его активистами статей с критикой системы “Платон”.

Председатель МПРА – бывший депутат петербургского заксобрания от “Справедливой России” Алексей Этманов. Профсоюз был учрежден в июне 2006 года; с марта 2010-го входит в Конфедерацию труда России. МПРА организовал целый ряд забастовок и других акций протеста на предприятиях в разных городах России, в том числе Всеволожске (Ленинградская область), Москве, Дзержинском (Московская область), Калуге, Тольятти.