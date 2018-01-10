Среда, 10 января 2018

Совет депутатов юго-восточного московского района Марьино назначил на 18 марта, день президентских выборов, референдум об объединении Марьина с соседним районом Люблино. Об этом в среду сообщила “Медиазона” со ссылкой на неназванного участника собрания депутатов.

Сообщение о внеочередном собрании совета появилось на сайте муниципального округа Марьина 9 января (по состоянию на 10:30 четверга ресурс недоступен), а уже на другой день депутаты назначили референдум. Решение подписано спикером совета Виктором Сотсковым.

На голосование выносится вопрос “Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?”.

Дата референдума в решении не указана. Однако, заметил источник издания, провести его предполагается именно 18 марта.

Идея объединения районов очевидным образом неактуальна. По данным Росстата на 1 января 2017 года, Марьино – самый населенный район Москвы; численность его жителей превышает 250 тысяч человек. К одному из самых населенных относится и Люблино с более чем 170 тысячами жителей. Между тем в большинстве из 125 столичных районов численность населения не превышает 150 тысяч человек, причем в нескольких десятках не доходит и до 100 тысяч. Марьино – один из немногих районов Москвы, где действуют два отдела полиции: одному подведомственна западная часть района, другому – восточная.

По данным “Медиазоны”, обращение о референдуме в совет депутатов направила 27 декабря 2017 года инициативная группа, состоящая из членов региональной организации “За комфортную среду”. Возглавляет эту структуру 30-летняя Екатерина Абраменко. В прошлом году она выдвигалась в совет депутатов Люблина, однако проиграла выборы.

Юридический адрес организации Абраменко – Перервинский б-р, 22, к. 3 – совпадает с адресами множества других структур, в том числе ряда “казачьих” обществ. В числе учредителей “За комфортную среду” немало функционеров этих обществ. Так, Алексей Черторыльский возглавляет “казачье” общество северо-восточного района Отрадное, Сергей Рябов в прошлом руководил ныне ликвидированным обществом соседнего с Марьином района Капотня, а Наталья Мещерякова и Сергей Шишкин возглавляют Столичное объединение “казаков”.

По этому же адресу на Перервинском бульваре зарегистрирован Благотворительный фонд им. святителя Тихона. Список его учредителей в целом совпадает со списком учредителей организации Абраменко. В 2015 году фонд им. Тихона тесно сотрудничал с “Офицерами России” и участвовал в уличном сборе “гуманитарной помощи Донбассу” – средств на войну против Украины.

7 января мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем видеоблоге упомянул назначение местного референдума как одну из уловок для повышения явки на “выборах президента Путина”. “Начнут качать референдум, надо ли убирать памятник Ленину с площади 1905 года, – привел возможный пример Ройзман. – Тут же появятся сторонники, тут же появится огромное количество противников. Им всем будет предложено прийти на участки и еще ответить на этот вопрос. Попытаются затащить таким способом. Я думаю, по стране много где это сделают”.