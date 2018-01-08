Понедельник, 8 января 2018

В Австралии вступил в силу закон о легализации однополых браков, сообщает Reuters. Уже в ночь на вторник десятки пар оформили свои отношения.

7 декабря парламент страны принял соответствующий закон, после того как в ноябре на референдуме 62 процента австралийцев согласились с легализацией однополых союзов. “Какой день для любви, достоинства и уважения! Австралия сделала это!” – заявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл. Спустя несколько дней закон подписал генерал-губернатор Австралии. Законодательные акты в стране вступают в силу через 28 дней поле утверждения.

Против принятия закона выступали религиозные организации и консервативные депутаты парламента. Они безуспешно добивались включения в документ поправок, разрешающих банкирам и флористам отказывать в услугах однополым парам из религиозных соображений.

В некоторых австралийских штатах уголовное преследование за гомосексуальные связи было отменено лишь 20 лет назад. В 2012 году законопроект о легализации однополых браков уже рассматривался парламентом Австралии и был отклонен. В октябре 2013 года законодательная ассамблея Австралийской столичной территории легализовала однополые союзы. В Канберре было оформлено 27 браков. Однако спустя полтора месяца Верховный суд Австралии отменил региональный закон как противоречащий федеральному законодательству и аннулировал заключенные однополыми парами браки. В конституции страны нет запрета на однополые брачные союзы, говорилось в документе, однако федеральный Закон о браке, принятый в 1961 году, определяет брак как союз между мужчиной и женщиной. Таким образом, легализация однополых браков – прерогатива парламента страны, решил Верховный суд.

Австралия стала 26-м государством, признавшим однополые браки. Они также легализованы в большинстве регионов Великобритании и 10 штатах Мексики.