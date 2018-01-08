Понедельник, 8 января 2018

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей местного жителя Леонарда Конвишера, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Он признан виновным в публикации поста, разжигающего ненависть к христианам.

“Суд посчитал доказанным, что Конвишер, имея умысел на возбуждение вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии – христианам, разместил в социальной сети “ВКонтакте” в открытой группе “АНТИ ЭНТЕО | АНТИ “БОЖЬЯ ВОЛЯ” 18+)” сообщение, в котором имеется совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды, а именно: высказывание “Время жечь мосты” вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди, над которым изображен силуэт человека с ножом, у которого на груди имеется перевернутый крест и число 666, силуэты указанного человека с ножом и священника вписаны в кольцо, на площади которого имеются символы, напоминающие еврейские буквы. Подсудимый вину признал”, – говорится в сообщении .

Дело в отношении Конвишера по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) открыли еще в июле, но узнал он об этом только 9 августа. В этот день силовики пришли к Конвишеру с обыском. У него изъяли “носители памяти”, а затем провели с ним “беседу”, “записывая вопросы и ответы в компьютер”. При этом следователь не выдал Конвишеру копию постановления о возбуждении дела, пообещав сделать это позже.

Сообщалось, что поводом для открытия дела против Конвишера, помимо упомянутой публикации с антиклерикальной композицией группы “Каракурт” “Время жечь мосты”, стали еще два поста с “антихристианскими” картинками и песнями. На одной картинке римские легионеры насилуют распятого Христа, она сопровождается песней шведской группы Marduk “Jesus Christ Sodomised”. Второе изображение – буквальная иллюстрация к фразе Jesus fucking Christ, к ней приложена песня группы Biopsyhoz “МВЧ” (“Мать всего человечества”. – Ред.). “Граням” не удалось найти в группе эти публикации. Впоследствии группа стала закрытой.