Понедельник, 8 января 2018

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы членов экипажа ледокола Arctic Sunrise и активистов Greenpeace, сообщается на сайте суда. Они требуют признать незаконными их задержание и арест после мирной акции против добычи нефти в Печорском море в 2013 году.

Жалобу подали 30 заявителей из 17 стран. Они просят ЕСПЧ признать нарушения российскими властями статей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека. Интересы заявителей представляет российский адвокат Сергей Голубок и его голландский коллега Джаспер Тёлингс.

ЕСПЧ предлагает российским властям представить свою позицию по делу и ответить на несколько вопросов. В частности, Страсбургский суд интересует, может ли быть разумным подозрение заявителей в акте пиратства, с учетом того, что платформа “Приразломная” кораблем не является.

19 сентября 2013 года судно Arctic Sunrise задержали российские пограничники. Поводом для задержания стала акция, проведенная активистами Greenpeace днем ранее у нефтедобывающей платформы “Приразломная” в Печорском море. Экологи пытались забраться на платформу и вывесить на ней баннер в защиту Арктики. Следствие сначала расценило их действия как пиратство. Однако затем дело переквалифицировали на статью о хулиганстве. В конце ноября 2013 года все активистов, находившихся под стражей с момента задержания, вышли из СИЗО под залог.

В декабре того же года дело о хулиганстве в отношении экологических активистов было закрыто в связи с объявленной в стране широкой амнистией. Вскоре после этого 26-ти иностранцам оформили выездные визы. 26 декабря последний из них покинул Россию. Судно Arctic Sunrise находилось под арестом в Мурманске до лета 2014 года.

В марте 2014 года все 30 активистов и членов экипажа Arctic Sunrise обратились с жалобами в ЕСПЧ. По их мнению, предпринятые российскими властями меры по пресечению мирного протеста были чрезмерными и неоправданными. “Силовой захват судна, задержание всех людей на борту, уголовные обвинения были явно непропорциональны действиям активистам и направлены на подавление свободы самовыражения”, – отмечалось в сообщении Greenpeace .

14 августа 2015 года постоянная палата Третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить компенсацию за арест Arctic Sunrise. В решении суда отмечалось, что у Москвы не было оснований задерживать ледокол.

В августе прошлого года палата объявила размер компенсации – почти 5 миллионов 396 тысяч евро. Свыше 1 миллиона 695 тысяч евро с России взыскали в качестве компенсации ущерба, причиненного ледоколу. 600 тысяч евро Москву обязали уплатить как компенсацию нематериального вреда лицам, находившимся на Arctic Sunrise, за незаконное задержание, арест и уголовное преследование. Материальный ущерб этим лицам был оценен почти в 2 миллиона 462 тысячи евро. 13,5 тысячи евро Россия обязана выплатить как компенсацию издержек Нидерландов на выпуск банковской гарантии в пользу Москвы для освобождения судна. Наконец, 625 тысяч евро с России взыскали в счет компенсации Нидерландам судебных издержек в арбитраже.