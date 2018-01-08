Понедельник, 8 января 2018

Движение “Солидарность” собирается провести 25 февраля в Москве марш памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает сопредседатель движения, муниципальный депутат Илья Яшин.

“Мероприятие состоится в воскресенье 25 февраля, накануне третьей годовщины гибели нашего товарища, одного из основателей “Солидарности”. Главное требование марша – привлечение к ответственности заказчиков убийства. В установленные законом сроки в мэрию будет подана заявка на проведение акции. Запланированный маршрут: от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Академика Сахарова”, – написал Яшин.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. 1 марта не менее 50 тысяч человек приняли участие в московском марше памяти Немцова, пошедшим от Славянской площади до места гибели политика. Плотная толпа заполнила все пространство набережной (

ВИДЕО). Акции памяти политика прошли и в других городах.

В 2016 году правительство Москвы отклонило намеченный организаторами маршрут, совпадавший с прошлогодним, и предложило провести шествие по бульварам. Организаторы приняли это предложение. Такая же ситуация возникла и в прошлом году.

26 февраля 2017 года в Москве прошел согласованный марш памяти Бориса Немцова (

ВИДЕО). Более 15 тысяч участников акции прошли от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до Тургеневской площади, а далее – по проспекту Сахарова до его пересечения с Садовым кольцом. Перед началом акции силовики цензурировали лозунги демонстрантов. На марш не был пропущен целый ряд баннеров и плакатов. В частности, у организаторов мероприятия была изъята растяжка “Путин – это война”. Из-за споров с полицией относительно этого баннера начало шествия задержалось на полчаса.

10 октября 2017 коллегия Верховного суда под председательством Игоря Крупнова подтвердила сроки, назначенные пятерым осужденным по делу об убийстве Немцова. Приговор вынес тремя месяцами раньше, 13 июля, судья Московского окружного военного суда Юрий Житников на основании вердикта присяжных. Отставной офицер кадыровского батальона Внутренних войск “Север” Заур Дадаев, признанный исполнителем преступления, получил 20 лет строгого режима, Анзор Губашев – 19 лет, его брат Шадид Губашев – 16 лет, бывший сотрудник чеченской милиции Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет строгого режима.

Заказчиком и организатором убийства в деле был назван кадыровец Руслан Мухудинов. Его местонахождение, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении Мухудинова, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство. Мухудинов объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Жалобы на приговор подали адвокаты как фигурантов дела, так и дочери политика Жанны Немцовой. Защита осужденных требовала отменить обвинительный приговор и направить дело на новое рассмотрение. Между тем адвокаты Немцовой настаивали в первую очередь на переквалификации обвинения со статьи 105 (убийство) на статью 277 УК (покушение на жизнь политического деятеля). Наряду с этим они отмечали недоказанность вины Бахаева, а также неустановление заказчиков и организаторов преступления.