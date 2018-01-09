Вторник, 9 января 2018

В Чечне задержан руководитель представительства Правозащитного центра “Мемориал” в Грозном Оюб Титиев. Об этом сообщается на сайте центра.

Утром Титиев выехал на работу в Грозный из дома, находящегося в селе Курчалой. В 9 часов он должен был встретиться со своим другом в соседнем селе Майртуп. Друг прождал Титиева около часа, и поехал на его поиски. У моста между Курчалоем и Майртупом друг правозащитника увидел 5-6 человек в форме ДПС, машину специального назначения и машину Титиева, которую осматривали полицейские. У машины были открыты капот и багажник, запасное колесо лежало на земле. Сам Титиев стоял рядом.

Друг вышел из машины, но Титиев сделал знак, чтобы он проехал не останавливаясь. Через 20 минут друг вернулся, но Титиев вновь показал ему, что нужно уехать.

Вскоре от знакомых друг правозащитника узнал, что обе машины въехали в Курчалой. Он отправился в местный отдел полиции, но его не впустили внутрь. При этом во дворе друг видел автомобиль Титиева.

Из Грозного в Курчалоевский отдел полиции выехал адвокат. Однако полицейские заявили, что Титиева у них нет. В помещение отдела юриста не допустили.

С самого утра телефон Титиева включен, но трубку никто не берет.

Руководитель программы “Горячие точки” ПЦ “Мемориал” Олег Орлов сообщил о произошедшем главе Совета по правам человека Михаилу Федотову. Тот позвонил в МВД по Чечне. Там Федотову сказали, что о задержании Титиева слышат впервые, но будут проверять эту информацию.

Орлов также связался с уполномоченным по правам человека в РоссииТатьяной Москальковой. Сотрудники ее аппарата также обещали выяснять обстоятельства произошедшего.

“Мемориал” выражает озабоченность в связи с происшедшим и требует от властей ЧР предоставить полную информацию о судьбе Титиева”, – говорится в сообщении ПЦ.

В Чечне правозащитники подвергаются постоянному давлению со стороны властей республики. В июле 2009 года деятельность “Мемориала” на территории Чечни была приостановлена после убийства одной из ведущих сотрудниц этой организации – Натальи Эстемировой. Она была похищена утром 15 июля 2009 возле своего дома в Грозном. Днем того же дня ее труп нашли в лесополосе в Ингушетии. Причиной смерти стали огнестрельные ранения в грудь и голову. Коллеги и друзья Эстемировой возложили ответственность за ее смерть на власти Чечни и лично главу республики Рамзана Кадырова.

Однако уже в декабре 2009 года ПЦ “Мемориал” возобновил деятельность в Чечне в полном объеме.

3 июня 2015 года в Грозном был совершен погром офиса Сводной мобильной группы правозащитников. В ходе митинга памяти Джамбулата Дадаева, убитого в Грозном полицейскими из Ставрополя при попытке задержания, к дому, где расположен офис СМГ, пришли около 200 человек, в основном женщины. Они начали выкрикивать лозунги “Убийц к ответу!”. Затем возле офиса появились около 10 человек с ломами и кувалдами. Они были в капюшонах, черных очках и медицинских масках. Сначала эти люди разгромили автомобиль правозащитников, припаркованный во дворе. Находившиеся в офисе правозащитники СМГ эвакуировались через окно. Нападавшие полностью разгромили помещение, уничтожили оргтехнику и унесли все документы. Затем они при помощи болгарки стали вскрывать дверь в квартиру правозащитников, расположенную в том же подъезде. Полиция бездействовала.