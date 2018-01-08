Понедельник, 8 января 2018

Против председателя чеченского отделения “Мемориала” Оюба Титиева, задержанного кадыровцами ранее во вторник, открыто дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на адвоката правозащитника.

Как утверждает МВД по Чечне, при досмотре “Лады Калины” Титиева, остановленной на трассе Ойсхар – Курчалой – Мескер-Юрт якобы для проверки документов, “обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 грамм”.

Вещество направлено на экспертизу, а сам задержанный – на медосвидетельствование, заявляют кадыровцы.

180 грамм марихуаны согласно постановлению правительства считается крупным размером. Таким образом, Титиеву вменяют часть 2 статьи 228 УК, предусматривающую от 3 до 10 лет колонии.

Утром 9 января 60-летний Титиев выехал из своего дома в Курчалое на работу в Грозный. По дороге, в 9 утра, он должен был встретиться со знакомым в соседнем ауле Майртуп рядом с Курчалоем. Знакомый, прождав правозащитника около часа, направился на его поиски. У моста между Майртупом и Курчалоем он увидел нескольких гаишников, а также некую машину “специального назначения” и машину Титиева, которую досматривали полицейские. Знакомый хотел остановиться, но правозащитник сделал ему предостерегающий знак. Таким же образом Титиев поступил и через 20 минут, когда знакомый вновь проезжал мимо.

В Курчалоевском районном ОМВД поначалу отрицали, что Титиев находится у них, хотя машина правозащитника стояла во дворе отдела. Адвоката некоторое время к клиенту не допускали.

Дела о наркотиках против общественных активистов фабриковались в Чечне и ранее. В 2014 году по той же части 2 статьи 228 УК был осужден Руслан Кутаев, президент Ассамблеи народов Кавказа. Три недели назад он освободился из чеченской ИК-2 общего режима в селе Чернокозово, полностью отбыв срок 3 года 10 месяцев.

В 2016 году по такому же обвинению три года общего режима получил журналист “Кавказского узла” Жалауди Гериев. В кассации дело переквалифицировали с части 2 на менее тяжкую часть 1 статьи 228, однако срок политзеку оставили без изменений.

Как Кутаева, так и Гериева после задержания пытали, добиваясь признательных показаний.