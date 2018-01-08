Понедельник, 8 января 2018

Командиры отказываются признать факт эпидемии вирусной пневмонии среди призывников в войсковых частях Ленинградской области. Об этом сообщают 47news.Ru.

Между тем, передает издание со ссылкой на источники в штабе Западного военного округа, в госпитали Петербурга за последние недели доставлены сотни солдат. Так, в 442-й окружной госпиталь им. Соловьева с конца ноября прошлого года попали 996 человек. Из них 293 были доставлены с 15 по 31 декабря, причем значительная часть – с диагнозом пневмония. В день с таким диагнозом поступало по 8-10 призывников. Другим больным диагностировали ОРЗ, бронхит и ангину. Часть солдат уже выписали.

В новом году, с 1 по 8 января, из войсковых частей одного Всеволожского района в 442-й госпиталь попали 70 солдат. В этом районе, по информации 47news.Ru, болеют призывники в частях, расположенных в Агалатове, Гарболове и Токсове. Также издание сообщает о больных из части в Каменке, Выборгский район.

Сейчас в этом госпитале мест для инфекционных больных уже нет, говорится в публикации. В одном инфекционном отделении вместимостью 20 коек лечатся 25 человек, во втором – заняты все 45 коек, в третьем – из 45 коек лишь одна свободная. Часть инфекционных больных помещены в кожное отделение.

Вновь доставляемых призывников отправляют в госпиталь в Кронштадте. Однако, по данным издания, в Кронштадте тоже нехватка мест, так что для лечения инфекционных больных и там задействовано кожное отделение.

Скорую помощь призывникам в части не вызывают. Как пояснили в областном комитете по здравоохранению, таким образом военные пытаются избежать огласки. Согласно официальной статистике, с начала января во Всеволожском районе были госпитализированы с пневмонией всего трое больных: двое детей и один пожилой человек.

Один из заболевших призывников рассказал 47news.Ru, что в казарме все кашляют, а “увозят в госпиталь только тех, у кого поднимается температура”. Он подтвердил, что скорую солдатам не вызывают, а в госпиталь доставляют на военной санитарной машине, которую “еще дождаться надо”.

По словам матери одного из больных, у многих солдат температура поднималась до 39 градусов. “Врача в части нет, только фельдшер, – добавила собеседница издания. – Меры не принимаются до последнего. Людей отвозят в больницу только тогда, когда состояние становится критическим. Например, у одного из солдат случился судорожный припадок”.

Между тем в штабе ЗВО сайту заметили, что нынешней зимой заболевших не настолько много, как год назад. Тогда госпитализированных приходилось укладывать даже на полу.

Позже издание процитировало ответ на свой запрос, поступивший из пресс-службы округа. “Скопление военнослужащих в военных медицинских учреждениях связано с тем, что в период праздников выписки не проводились – они начнутся с сегодняшнего дня”, – заявляется в письме.

Военные утверждают, что “заболеваемость не превысила среднемноголетних показателей”. Каковы эти показатели и значения за нынешнюю зиму, не уточняется. Кроме того, пресс-служба заверяет, что больных пневмонией среди попавших в госпитали нет.

“Среди личного состава была проведена вакцинация, ежедневно военнослужащие получают витамины, в солдатских общежитиях установлены рециркуляторы воздуха, проводятся дезинфекционные мероприятия, а медицинские пункты обеспечены противовирусными препаратами”, – также говорится в ответе военных.