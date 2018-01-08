Понедельник, 8 января 2018

Искитимский районный суд Новосибирской области поместил под домашний арест собственника и двоих директоров обувной фабрики, где 4 января при пожаре погибли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

65-летнему собственнику земельного участка и помещений предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), 27-летнему директору и учредителю и 40-летнему исполнительному директору предприятия – по части 3 статьи 216 (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

“Производственный цех здания, где, по версии следствия, произошло возгорание, не был оборудован автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, которые позволяют незамедлительно отреагировать в целях защиты людей и материальных ценностей от опасных факторов пожара до прибытия экстренных служб”, – говорится в сообщении.

Утром 4 января на обувной фабрике в поселке Чернореченский, одном из пригородов Новосибирска, произошел пожар. В ангаре площадью около 2 тысяч квадратных метров горели материалы для производства обуви и готовая продукция. Выделялось большое количество токсичного дыма. Пожару был присвоен третий уровень сложности. Открытое горение спасатели ликвидировали только спустя четыре часа.

Погибли 10 человек, из них семеро граждан Китая, двое – Киргизии и россиянин.

Возможной причиной пожара в прокуратуре области назвали неисправность электропроводки. Между тем в УМЧС не исключали неосторожного обращения с огнем.

В тот же день СКР открыл дело по части 3 статьи 216 УК. Прокуратура объявила о проверке местных пожарного надзора и миграционной службы. Последняя проверка соблюдения миграционных норм проводилась на фабрике в феврале 2017 года, отметили в ведомстве; нарушений она не выявила. Однако в декабре 2017 – начале января 2018 года на предприятие пришли работать еще свыше 30 граждан Китая.