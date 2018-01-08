Понедельник, 8 января 2018

За последние три года десятки российских бизнесменов и сотни членов их семей, а также членов семей чиновников стали гражданами Мальты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальные данные, опубликованные властями средиземноморской страны. Всего, отмечает издание, мальтийское гражданство получили 730 лиц “с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств”.

В частности, паспорта Мальты купили основатель и совладелец “Яндекса” Аркадий Волож, бенефициар фирмы “Пассажир-сервис” Леонид Левитин (брат экс-главы Минтранса Игоря Левитина, ныне занимающего пост помощника Владимира Путина), арт-куратор Екатерина Кибовская (сестра начальника департамента культуры Москвы Александра Кибовского), Анна и Елена Рыболовлевы (бывшая жена и дочь миллиардера Дмитрия Рыболовлева, контролирующего акционера Банка Кипра и основного владельца футбольного клуба Monaco), топ-менеджеры “Лаборатории Касперского”.

В “Яндексе” подтвердили, что Волож имеет мальтийское гражданство. “Наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме”, – пояснили в ответ на запрос РБК. В то же время, заверили подчиненные Воложа, “как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России”.

Мальта с 2004 года является членом Евросоюза. С ноября 2013-го в стране действует программа “Гражданство в обмен на инвестиции”. Согласно ее условиям для получения гражданства следует уплатить 650 тысяч евро, а также приобрести недвижимость на сумму не меньше 350 тысяч евро без права ее продажи в последующие пять лет либо взять недвижимость в аренду на этот же срок, оформив контракт ценой минимум 80 тысяч. Наряду с этим претендент обязан приобрести мальтийские облигации на сумму по меньшей мере 150 тысяч евро с погашением не ранее чем через пять лет.

Чтобы оформить паспорта на членов своей семьи, заявитель должен дополнительно уплатить по 25 тысяч тысяч евро за супруга и каждого несовершеннолетнего ребенка и по 50 тысяч – за взрослых членов семьи, за исключением супруга.

Паспорт Мальты дает право безвизового въезда в большинство стран мира. При этом проживать в стране для его обладателя не обязательно, так же как и становиться ее налоговым резидентом. Дети, родившиеся после получения отцом или матерью мальтийского паспорта, автоматически становятся гражданами страны, даже если родились за ее пределами.