Вторник, 9 января 2018

Атака на российские военные базы в Сирии с помощью беспилотников в ночь на 6 января была предпринята из зоны деэскалации Идлиб, контролируемой вооруженными формированиями “умеренной оппозиции”. Об этом говорится в комментарии российского Минобороны, сообщает ТАСС.

В связи с этим российское военное ведомство направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану. “В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации “Идлиб” с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам”, – отметили в Минобороны.

Между тем чиновник Минобороны Сирии заявил, что зону Идлиб контролирует группировка “Джебхат Фатх аш-Шам”, ранее известная как “Джебхат ан-Нусра”, сообщают “Известия”. “Джебхат ан-Нусра” в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе с Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США. Другие бандформирования, будь то “Сирийская свободная армия”, “Фейлак ар-Рахман” или еще какие-то, все они подчиняются “Джебхат ан-Нусре”, – сказал сирийский военный.

“Минобороны подозревает в нанесении ударов по авиабазе Хмеймим именно боевиков “Джебхат ан-Нусры”, – подтвердил источник издания в российских военно-дипломатических кругах.

Накануне в российском Минобороны заявили, что во время атаки дронов в небе над Средиземным морем дежурил разведывательный самолет США. “Инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии “легко доступны на открытом рынке”, вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный “рынок” и какая спецслужба там торгует данными космической разведки. Более того, это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение, почему в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США “Посейдон”, – отметили в военном ведомстве.

В Минобороне подчеркнули, что в сообщении об атаке дронов “намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях”. “Хотя только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу”, – говорилось в сообщении.

Между тем один из российских военных, находящийся сейчас на авиабазе Хмеймим, рассказал Би-Би-Си, что 31 декабря объект также был атакован несколькими беспилотниками, а минометного обстрела с земли, о котором официально заявили в Минобороны, не было. Источник уточнил, что при обстреле было повреждено 11 единиц летной техники. “Четыре восстановлению не подлежат”, – сказал он на условиях анонимности.

В понедельник в Минобороны заявили, что российские военные объекты в Сирии атаковали беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. “Террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS, – говорилось в сообщении. – Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране”.

Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны “Панцирь-С”. “Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три – к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус, – отметили в Минобороны. – Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами “Панцирь-С” российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство”.

Еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. “Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей”, – утверждают в Минобороны. Данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено. Никто из российских военных не пострадал, материального ущерба на российских объектах нет.