Вторник, 9 января 2018

В Назрани в ночь на 8 января неизвестные бросили гранату во двор дома, где живут родители оппозиционера Магомеда Хазбиева и младший брат Мурад с женой и четырьмя детьми, младшему из которых всего несколько месяцев. Об этом сообщил “Кавказский узел” со ссылкой на Мурада Хазбиева.

Сам оппозиционер – член движения “Мехк-кхел”, бывший председатель регионального отделения РПР-ПАРНАС и владелец сайта Ingushetiyaru.org – уже три года находится в Чечне.

Инцидент произошел в 2:30 ночи. Как рассказал Мурад Хазбиев, он проснулся от громкого хлопка. “Кинулся во двор, а там одна машина была в огне, – продолжил брат оппозиционера. – Я подумал, что от газа. Дело в том, что у нас в машине установлено газовое оборудование”.

Подоспевшие соседи помогли гасить огонь. Примерно через 10 минут пожар потушили. “Стали смотреть, отчего загорелся Mercedes, и тут увидели между машинами раскуроченную плитку, следы от осколков на соседней машине, также были посечены входная дверь дома и стена”, – рассказал Мурад Хазбиев.

Полицейские, осмотрев место инцидента, пояснили хозяевам, что причиной пожара стал взрыв осколочной гранаты.

Mercedes сгорел полностью. Вторая машина – как уточняют “Кавказ.Реалии”, бронированная, сильно посечена осколками. Также серьезные повреждения получили стены и двери дома.

Из людей собственно от взрыва никто не пострадал. Однако жена Мурада Хазбиева заметила, что непосредственно перед нападением возвращалась в дом из кухни, которая находится в отдельном помещении во дворе. “Едва дверь за собой закрыла, как раздался взрыв”, – заметила она.

Кроме того, Хамзат Хазбиев – отец оппозиционера, страдающий раком IV степени, – после нападения перенес сердечный приступ, а его жену увезли к родственникам с нервным срывом.

Атака на дом была совершена сразу после того, как оппозиционер сделал заявление о намерении 11 января вернуться в Ингушетию. В Чечню Хазбиев уехал, после того как в родном регионе против него открыли дело по части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов), предусматривающей до четырех лет колонии. По информации “Кавказ.Реалий”, первоначально оппозиционеру вменялся также угон машины, однако сейчас адвокат политика Хеди Ибриева сообщает об обвинении только по 222-й статье кодекса.

По словам самого Хазбиева, 23 января 2015 года, накануне протестного митинга в Назрани, он получил информацию, что глава региона Юнус-Бек Евкуров распорядился пресечь его деятельность. “Мне сказали, что меня могут убить как моих соратников Макшарипа Аушева и Магомеда Евлоева”, – рассказал оппозиционер “Кавказ.Реалиям”.

В тот же день замначальника регионального ЦПЭ принес Хазбиеву повестку с требованием явиться в полицию. Весь следующий день оппозиционер провел у силовиков и на митинг не попал.

25 января спустя в дом Хазбиевых ворвались полицейские и задержали отца и двух братьев политика, объявив, что подозревают их в угоне машины. В ходе обыска были изъяты оружие и боеприпасы; их, как настаивают политик и его родственники, подбросили сами визитеры.

Братьев Хазбиева передали оперативникам из Ростова-на-Дону. Там подозреваемых 11 месяцев продержали в СИЗО. “Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев все обещал предоставить видео, на котором запечатлено, как они угоняют автомобиль, – пояснил политик. – Ничего не дождавшись, (ростовские силовики) их отпустили”.

После задержания родственников Хазбиеву обещали прислать повестку, однако затем начальник ОМВД по Назрани Урусхан Бисаев заявил, что лично приедет к оппозиционеру домой и задержит его. Политик выехал в Чечню.

1 февраля 2015-го в Грозном неизвестные обстреляли машину Хазбиева. С тех пор оппозиционер находится в Чечне под госзащитой.

Две с половиной недели спустя, в ночь на 17 февраля, было совершено первое нападение на дом родителей политика в Назрани – постройка, как и ранее машина Хазбиева, подверглась обстрелу.

В марте 2015-го оппозиционера объявили в международный розыск. В связи с розыском расследование дела Хазбиева приостановлено. Как отмечает адвокат Ибриева, доказательства защиты силовиками игнорируются, даже несмотря на то, что бывший начальник ЦПЭ Хамхоев и его подчиненные сейчас сами находятся под следствием, в том числе по обвинению в превышении должностных полномочий.

Решение вернуться в Ингушетию Хазбиев принял после консультаций со старейшинами своего тейпа, прибывшими к нему в Чечню. По приезде в Назрань, рассказал оппозиционер, он намерен сразу явиться в городской ОМВД. “Задержат – так задержат, – заметил политик. – По статье мне грозит максимум четыре года, если посадят – значит, отсижу. Я к этому готов”.

Представители тейпа во главе со старейшинами, добавил Хазбиев, в этот день соберутся у его дома и заявят Евкурову, “что он будет лично отвечать за любое беззаконие по отношению ко мне”. “Рано или поздно придется ответить по ингушским обычаям”, – заметил политик.

“Мне предлагали уехать за границу, но я не собираюсь оставлять свою республику негодяям и сбегать, – подчеркнул Хазбиев. – Буду продолжать борьбу, пока на территории Ингушетии не будут действовать законы и Конституция Российской Федерации. Знаете, ведь все, что происходит на Кавказе – пытки, убийства, террор – потом переносится на остальную Россию. Тут апробируется, а потом применяется по всей стране”.

В нападении на дом своих родителей Хазбиев однозначно обвинил Евкурова и его приближенных, заметив, что таким образом его хотят удержать от возвращения в Ингушетию. Однако, заверил оппозиционер, своего решения он не изменит.

В Ингушетии неоднократно происходили нападения с гранатами. Так, в апреле 2016 года в станице Троицкой Сунженского района снаряд бросили во двор дома Магомеда Хаштырова, помощника муфтия региона Исы Хамхоева. В июле 2017-го гранату бросили во двор дома семьи убитого Магомеда Бекбузарова, которого называют участником вооруженного подполья.