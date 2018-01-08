Понедельник, 8 января 2018

Городской совет Вашингтона единогласно принял в ускоренном порядке закон о присвоении участку Висконсин-авеню перед посольством России названия площадь Бориса Немцова. Об этом сообщил на своей ФБ-странице функционер “Открытой России” Владимир Кара-Мурза-младший.

Закон вступит в силу к 27 февраля – третьей годовщине со дня убийства политика.

Общественные слушания о наименовании площади в честь Немцова прошли в городском совете 7 декабря 2017 года. “Нынешний российский политический режим хочет искоренить память о моем отце, поскольку он считает, и справедливо, что символы имеют важное значение и могут потенциально облегчить и вдохновить перемены”, – заметила на слушаниях Жанна Немцова, дочь покойного.

Между тем в Москве движение “Солидарность” наметило на 25 февраля очередной марш памяти Немцова. Шествие предполагается провести по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. В мэрию будет своевременно подано соответствующее уведомление. Главное требование акции – привлечение к ответственности заказчиков убийства оппозиционера.