Среда, 10 января 2018

В Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардии) началась масштабная реформа, в ходе которой все спецподразделения объединят по территориальному принципу. Об этом сообщает газета “Известия” со ссылкой на ведомство.

В управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии войдут специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), отряды милиции особого назначения (ОМОН), отдельные разведывательные отряды (ОРО) и отряды специального назначения (ОСпН, спецназ).

“Новые управления будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные регионы страны. Замыкаться УСпН будут непосредственно на руководство Росгвардии, а точнее – на Главное управление Сил специального назначения ФСВНГ, сформированное весной прошлого года. Помимо силовых подразделений в УСпН планируется включить авиацию: авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД”, – говорится в сообщении.

“Все изменения рассчитаны на повышение эффективности силовой составляющей Росгвардии, – пояснили в ведомстве. – Сейчас обсуждается вопрос оптимального построения служб и подразделений Росгвардии, в том числе и управлений спецназначения. К концу 2018 года планируется иметь четыре управления, каждое из которых будет охватывать определенную территориально-географическую зону”.

После реформы спецназ Росгвардии станет сверхмобильным, отмечает издание В случае возникновения угрозы спецназовцы должны оказаться в любой точке страны через несколько часов.

Реформа уже идет. В Московской области создано первое экспериментальное УСпН Росгвардии, которое находится на территории оперативной дивизии имени Дзержинского. В новую структуру вошли СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. В этом году в Пятигорске будет создано второе УСпН. В него войдут 17-й отряд СпН, части 98-го специального моторизованного полка и ОМОНа.

Из Внутренних войск в Росгвардию при ее создании были переданы 19 ОРО и ОСпН, а также 604-й Краснознаменный центр специального назначения “Витязь”. Численность этих отрядов ведомством не разглашается. Из МВД в спецслужбу перешли 123 отряда ОМОНа и 82 подразделения СОБРа. В них служат более 20 тысяч человек.

Части СпН и ОРО комплектуются военнослужащими, на которых распространяется армейское законодательство. Трудовая деятельность сотрудников СОБРа и ОМОНа регулируется законом “О полиции”. “Сейчас сотрудники этих отрядов ждут, когда станут военнослужащими, – рассказал изданию председатель межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. – После подписания контрактов у них начнется жизнь по воинским уставам. Прежде чем покинуть часть, им придется ставить в известность командира. Командование в этих частях сможет вводить казарменное положение”.

Закон о создании Росгвардии Владимир Путин подписал 3 июля 2016игода. Документ, 5 апреля внесенный президентом в Госдуму, был принят ею 22 июня, а 29 июня – одобрен Советом Федерации.

В декабре 2016 года стало известно, что разведка Росгвардии займется выявлением угроз государственному строю в России, в частности религиозной и национальной розни.