Вторник, 9 января 2018

В Томске омоновцы электрошокерами разогнали иностранцев, выстроившихся у миграционного центра в очередь для получения разрешений на проживание. Об этом сообщает Vtomske.Ru.

Всего на нынешний год на Томскую область выделено 1000 квот на получение таких разрешений. Уже со 2 января иностранцы – как прибывшие в Россию работать, так и студенты – начали занимать у здания миграционного центра очередь. По информации “Сибирь.Реалий”, велся список из 800 человек; мигранты каждый день в нем отмечались.

Между тем в 6 утра 9-го числа, в первый рабочий день нового года, у здания центра выстроилась живая очередь. “Сибирь.Реалии” передают, что в ней стояли 2 тысячи человек, Vtomske.Ru пишет о 500. Иностранцы, которые записывались в предыдущие дни, не смогли пройти ко входу в учреждение. Началась давка.

Прибывшие полицейские и омоновцы перекрыли вход в центр; подъезды к зданию заблокировали гаишники. К 11:30 были выданы 300 разрешений. После этого силовики через громкоговоритель потребовали от собравшихся разойтись.

Затем начался разгон. Как рассказал Vtomske.Ru гражданин Узбекистана по имени Бекзод, его пять раз ударили током, в том числе в голову.

При этом Бекзод с товарищами стоял в очереди у центра еще с 8 января.

Давка у миграционного центра, добавил иностранец, была и в начале прошлого года.