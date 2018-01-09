Вторник, 9 января 2018

Абубакар Устарханов – начальник отделения полиции в ауле Автуры Шалинского района Чечни, застреленный вечером 3 января, – приходился родственником по материнской линии спикеру парламента региона полковнику полиции Магомеду Даудову (Лорду). Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на местных жителей.

Также издание передает, что 27-летний бывший оперативник полиции Хамзат Баймурадов, объявленный убийцей Устарханова, долгое время был его близким другом.

Как рассказали “Кавказ.Реалиям”, в ауле неоднократно случались инциденты с участием Баймурадова. В частности, несколько лет назад одному молодому человеку вследствие неких действий Баймурадова отрезали ногу.

Устарханов был убит выстрелом в спину, когда выходил из продуктового магазина. О том, что в убийстве подозревается Баймурадов, было заявлено фактически сразу. Сообщалось, что после увольнения из полиции его осудили по статье 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Согласно фабуле дела, в 2011 году Баймурадов получал от участников вооруженного подполья деньги, на которые покупал для них одежду и снаряжение и хранил покупки в своей квартире.

Утром 4 января МВД по Чечне объявило, что полицейские с росгвардейцами Баймурадова блокировали на окраине Автуров и убили – как утверждалось, ответным огнем. Из силовиков, заявляли в ведомстве, никто не пострадал.

После этого кадыровцы собрали на центральной площади аула “народный сход” и бросили раздетое по пояс тело Баймурадова перед односельчанами.

В понедельник стало известно, что после убийства Устарханова все мужчины – родственники Баймурадова задержаны. По состоянию на 7 января они оставались в полиции.