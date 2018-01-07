Воскресенье, 7 января 2018

Завершился прием документов от самовыдвидвиженцев на выборы президента в марте 2018 года. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

В ЦИК поступили 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах в порядке самовыдвижения. При этом на рассмотрение подали документы только пятнадцать таких кандидатов, из них пятеро – в последний установленный законом день, 7 января.

Центризбирком зарегистрировал три группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов: действующего президента Владимира Путина, депутата Костромской облдумы Владимира Михайлова и предпринимателя Александра Чухлебова. Однако регистрация последнего была отменена Верховным судом из-за наличия у него вида на жительство в Финляндии.

В регистрации групп в поддержку семерых кандидатов Центризбирком отказал. Сейчас ЦИК проверяет документы, поданные пятерыми самовыдвиженцами.

Политические партии могут подавать документы по выдвижению своих кандидатов до 12 января. К настоящему времени ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей от 14 политических партий. Специальные избирательные счета открыли 11 кандидатов, в том числе Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак (“Гражданская инициатива”), Григорий Явлинский (“Яблоко”), Борис Титов (“Партия Роста”), Сергей Бабурин (“Российский общенародный союз”).

25 декабря 2017 года ЦИК незаконно отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению политика Алексея Навального кандидатом в президенты. 30 декабря Верховный суд назвал отказ законным. 6 января апелляционная коллегия ВС подтвердила это решение.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил оппозиционер.