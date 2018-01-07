Воскресенье, 7 января 2018

В США заметили “ранние признаки” российского вмешательства в президентские выборы в Мексике, которые состоятся в июле этого года. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер, сообщает The Hill.

Макмастер привел Мексику как пример российского участия в кампании дезинформации. “Вы уже видели признаки этого в мексиканской президентской кампании”, – сказал он 15 декабря, предоставляя доклад для Фонда Джеймстауная. Однако комментарии советника были опубликованы только в воскресенье.

Еще одним примером вмешательства России в дела других государств Макмастер назвал референдум о независимости Каталонии от Испании. “Что касается России, мы обеспокоены, мы чрезвычайно обеспокоены этими изощренными кампаниями подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, использованием для этого кибертехнологий, – отметил Макмастер. – Как вы видите, это действительно изощренное усилие, направленное на раскол демократических обществ на разные лагеря и стравливание между собой этих сообществ, чтобы вызвать кризис доверия и подорвать силы Европы”.

В апреле Макмастер заявил, что США должны занимать в отношении России более жесткую позицию из-за “подрывных действий в Европе” и поддержки режима сирийского диктатора Башара Асада. Макмастер вновь подчеркнул, что российско-американские отношения находятся в “нижней точке” и хуже уже быть не могут. “Россия поддерживает кровавый режим в Сирии, который привел к гражданской войне и круговороту насилия, которые, наряду с жестокими действиями “Исламского государства” принесли страдания столь большому числу людей, спровоцировали кризис в Сирии, который перекинулся в Ирак и, конечно, соседние страны и Европу”, – отметил генерал.

“Необходимо поставить вопрос о поддержке Россией столь ужасного режима, который является одной из сторон конфликта, а также о подрывных действиях России в Европе, – сказал Макмастер.

В ноябре Госдепартамент США передал в Конгресс два отчета о попытках России повлиять на результаты выборов в странах Европы. Первый документ относится к СМИ, находящихся под контролем и финансируемых российскими властями, а также аффилированных организаций, работающих как на территории России, так и за ее пределами. Во втором говорилось о “финансовых средствах, которые были предоставлены или использовались по указанию правительства Российской Федерации или какого-либо российского лица с целью оказания влияния на исход выборов или избирательную кампанию в странах Европы или Евразии в течение предыдущего года”.