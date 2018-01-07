Воскресенье, 7 января 2018

Российские военные объекты в Сирии атаковали беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. Об этом заявили в Минобороны, сообщает Интерфакс.

“Террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS, – говорится в сообщении. – Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране”.

Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны “Панцирь-С”.

“Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три – к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус, – отметили в Минобороны. – Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами “Панцирь-С” российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство”.

Еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. “Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей”, – утверждают в Минобороны. Данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено. Никто из российских военных не пострадал, материального ущерба на российских объектах нет.

Накануне об отраженной 6 января российскими военными атаке беспилотника на авиабазу Хмеймим сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR). Отмечалось, что дрон был запущен некоей исламистской группировкой, действующей в сельской местности на северо-востоке мухафазы Латакия.

Эта атака российских объектов в Сирии против базы стала уже третьей за последние две недели. 27 декабря 2017 года появилась информация, что боевики Исламской партии Туркестана обстреляли базу ракетами Хмеймим “Град”. Сообщалось о трех выпущенных снарядах, два из которых были сбиты системой ПВО “Панцирь”, а третий упал вдали от Хмеймим. После атаки российская авиация начала массированную бомбардировку района Джиср-эш-Шугур в мухафазе Идлиб – основной базы Исламской партии Туркестана, откуда, как утверждалось, и были выпущены ракеты.

3 января “Коммерсант” сообщил, что боевики некоей исламистской группировки в последний день 2017 года обстреляли Хмеймим из минометов. Как утверждалось, были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. Кроме того, от попадания снаряда взорвался склад боеприпасов. Число пострадавших российских военных, передавала газета, могло составить больше десятка.

Между тем Минобороны России, подтвердив на другой день факт минометного обстрела и сообщив о гибели двух военных в результате атаки, сообщение об уничтожении самолетов назвало фэйком.

Однако позже военный журналист Роман Сапоньков написал на своей ВК-странице, что техника все же пострадала, и в доказательство этого привел фотографии обстрелянных самолетов. При этом, по информации журналиста, которую он назвал предварительной, пострадало не семь единиц техники, а десять: шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, а также один самолет-разведчик Ан-30 и один вертолет Ми-8. Обратно в строй, добавил Сапоньков, ввели лишь три обстрелянных самолета: два Су-24 и Су-35С.

В то же время SOHR в своем субботнем сообщении писал, что обстрел 31 декабря велся не из минометов, а, как и 6-го числа, с беспилотника.

11 декабря базу Хмеймим посетил Владимир Путин. Там он объявил, что победа над исламистами в целом достигнута и теперь “значительная часть” российских войск будет выведена из Сирии.