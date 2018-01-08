Понедельник, 8 января 2018

В деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи, начались переговоры между министрами двух государств, сообщает Yonhap. Первая более чем за два года встреча на таком уровне проходит в закрытом режиме.

Делегацию КНДР возглавляет председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. “Я приехал сюда с надеждой на то, что две Кореи проведут переговоры с искренними и честными намерениями принести драгоценные результаты корейскому народу, который возлагает большие надежды на эту встречу, как на первый новогодний подарок”, – заявил северокорейский министр.

Министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, возглавляющий делегацию Южной Кореи, отметил, что основной темой встречи должно стать потенциальное участие КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года. Однако стороны также планируют обсудить пути улучшения межкорейских отношений. Министр выразил надежду, что переговоры

откроют путь для решения ядерной проблемы Северной Кореи и для начала диалога между США и КНДР.

Стороны должны обсудить, будут ли две Кореи будут проходить вместе под единым корейским флагом на церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Кроме того, требуют согласования маршруты поездок и проживание членов северокорейской делегации, а также вопросы безопасности. Северная Корея намерена отправить на Игры “делегацию высокого ранга”, сообщает Yonhap. Кроме того, в культурной программе Олимпиады могут принять участие северокорейские артисты.

В новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что рассмотрит вопрос о направлении делегации КНДР на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. “Участие Северной Кореи в зимних играх станет хорошей возможностью продемонстрировать национальную гордость, и мы желаем, чтобы Игры были успешными. Должностные лица двух Корей могут срочно встретиться, чтобы обсудить эту возможность”, – сказал он.

При этом Ким отметил, что в 2017 году Северная Корея завершила создание своих ядерных сил. “Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны, – сказал северокорейский лидер. – Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе”. Благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания “США не смогут начать войну” против КНДР, подчеркнул Ким.

Тем не менее Ким объявил КНДР “миролюбивой и ответственной ядерной державой” и призвал к снижению военной напряженности на Корейском полуострове. “Когда дело касается отношений между Севером и Югом, мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку, – сказал северокорейский лидер. – И Север, и Юг должны прилагать усилия”.

3 января Ким приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в Пханмунджоме. В тот же день северокорейская сторона впервые за несколько лет открыла эту линию связи. Представители двух стран провели по ней 20-минутные переговоры, обсудив технические проблемы предстоящих контактов.